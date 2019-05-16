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16 мая 2019, 16:37



Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».

- Это – временная мера, - пояснил Дмитрий Карасёв, председатель комиссии по городскому хозяйству НГСД, - связанная с необходимостью в срок достроить здание ФОК на ул. 50 лет Октября и благоустроить прилегающую территорию. Аналогично поступали и во время строительства объектов Универсиады. В Норильске лето короткое, надо многое успеть, и ЗФ планирует вести работы в три смены. Напомню, что самые шумные работы уже завершены - устройство свайного основания, монтаж железобетонных ростверков, балок и плит перекрытия, - добавил он. Депутаты просьбу градообразующего предприятия поддержали и приняли решение направить соответствующее обращение в Заксобрание региона. Фото Ирины Яринской

Просмотров:158 Вопрос, потребовавший обращения к краевым депутатам, был вызван инициативой Заполярного филиала «Норникеля». Предлагается внести изменения в Закон края «Об административных правонарушениях», чтобы исключить наказание за работы, нарушающие тишину норильчан с 1 июня 2019 по 1 октября 2020 года с 22.00 до 9.00.- Это – временная мера, - пояснил Дмитрий Карасёв, председатель комиссии по городскому хозяйству НГСД, - связанная с необходимостью в срок достроить здание ФОК на ул. 50 лет Октября и благоустроить прилегающую территорию. Аналогично поступали и во время строительства объектов Универсиады. В Норильске лето короткое, надо многое успеть, и ЗФ планирует вести работы в три смены. Напомню, что самые шумные работы уже завершены - устройство свайного основания, монтаж железобетонных ростверков, балок и плит перекрытия, - добавил он.Депутаты просьбу градообразующего предприятия поддержали и приняли решение направить соответствующее обращение в Заксобрание региона.Фото Ирины Яринской