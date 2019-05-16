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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:14 Горячая линия по качеству детских товаров и отдыха будет работать в Норильске с 20 мая по 3 июня.
18:13 С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа через реку Дудинку.
17:34 Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля».
16:37 Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36 В Правила землепользования и застройки города внесут изменения.
16:33 Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15 «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина.
13:57 Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55 Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров.
11:48 Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
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