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16 мая 2019, 17:34



Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля».

Для «Норникеля» из Стрелки в Дудинку флот ЕРП транспортирует около 50 тысяч тонн леса в плотах. По словам главного диспетчера управления эксплуатации флота АО «ЕРП» Александра Волкова, в первый период навигации стоит задача перевезти более половины этого объема, пока не началась интенсивная работа на притоках. Фото с официального сайта ЕРП

Просмотров:90 В 2019 году флоту Енисейского пароходства предстоит перевезти рекордное за последнее десятилетие количество круглого леса – более 600 тысяч тонн. В прошлом году объем перевозок этого груза составил 238 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ЕРП.Для «Норникеля» из Стрелки в Дудинку флот ЕРП транспортирует около 50 тысяч тонн леса в плотах.По словам главного диспетчера управления эксплуатации флота АО «ЕРП» Александра Волкова, в первый период навигации стоит задача перевезти более половины этого объема, пока не началась интенсивная работа на притоках.Фото с официального сайта ЕРП