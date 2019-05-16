Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 мая 2019, 18:13



С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа через реку Дудинку.

В связи с этим «Норильск Авиа» переносит регулярные пассажирские рейсы вертолетами Ми-8 в посёлки Таймыра с посадочной площадки «Дудинка» на «Гидропорт». Кроме этого, для обеспечения транспортной доступности до места прилёта/вылета вертолета Ми-8 с 16 мая будут внесены временные изменения в график движения автобусного маршрута № 4 вместо автобусной остановки «О-причал» пассажиров будут доставлять в «Гидропорт». Стоимость проезда составит 24 рубля.

Просмотров:75 Переправа закрыта в связи с подъёмом до критических значений уровня воды на реках Дудинке и Енисее.В связи с этим «Норильск Авиа» переносит регулярные пассажирские рейсы вертолетами Ми-8 в посёлки Таймыра с посадочной площадки «Дудинка» на «Гидропорт».Кроме этого, для обеспечения транспортной доступности до места прилёта/вылета вертолета Ми-8 с 16 мая будут внесены временные изменения в график движения автобусного маршрута № 4 вместо автобусной остановки «О-причал» пассажиров будут доставлять в «Гидропорт». Стоимость проезда составит 24 рубля.