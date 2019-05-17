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17 мая 2019, 10:23



В ночь с субботы на воскресенье проехать в Алыкель будет нельзя.

Фото Елены Белаловой

Просмотров:269 В связи с проведением работ по установке временной водопропускной трубы, во избежание подтопления талыми водами дорожного полотна, на участке автодороги «город Норильск – посёлок Алыкель» (32,7км - 32,9км) с 18 мая 18.00 до 19 мая 07.00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств. Участок дороги перекрывается с учётом регламента работы аэропорта, отметили в пресс-службе администрации Норильска.Фото Елены Белаловой