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17 мая 2019, 10:23

В ночь с субботы на воскресенье проехать в Алыкель будет нельзя.


В связи с проведением работ по установке временной водопропускной трубы, во избежание подтопления талыми водами дорожного полотна, на участке автодороги «город Норильск – посёлок Алыкель» (32,7км - 32,9км) с 18 мая 18.00 до 19 мая 07.00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств. Участок дороги перекрывается с учётом регламента работы аэропорта, отметили в пресс-службе администрации Норильска.
Фото Елены Белаловой
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    Список новостей

 17 мая 2019 
17:21   Этим летом в Норильске появится несколько новых остановок. 17:16   Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году отремонтируют 118 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.
16:32   Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли. 16:32   30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.
15:42   Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша. 15:31   Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.
13:46   К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников. 12:44   Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».
12:44   Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. 12:27   Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
10:59   Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан». 10:49   В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.
10:23   В ночь с субботы на воскресенье проехать в Алыкель будет нельзя.

 16 мая 2019 
18:14   Горячая линия по качеству детских товаров и отдыха будет работать в Норильске с 20 мая по 3 июня. 18:13   С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа через реку Дудинку.
17:34   Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля». 16:37   Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36   В Правила землепользования и застройки города внесут изменения. 16:33   Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15   «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина. 13:57   Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55   Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров. 11:48   Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42   По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня. 11:04   Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
10:13   В центре «Виктория» прошел «Праздник смелых и отважных «Я горжусь своим отцом!» - соревнование между папами и сыновьями.

 15 мая 2019 
20:14   Сегодня стартовал второй этап морской исследовательской экспедиции «Трансарктика-2019». 19:52   В Норильске завершился городской смотр-конкурс «Школьная пора».
18:26   Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега. 18:22   Сегодня в рамках детского Чудо-Чадо-Карнавала стартует фотоконкурс.
17:54   Каждому – по потребности? В Красноярске обсудили законопроект, который позволит переводить средства из фонда капремонта между муниципалитетами. 17:00   Более 40 тысяч вакансий предлагает для постоянной работы служба занятости Красноярского края.
16:13   Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» готовятся к традиционному испытанию: весеннему паводку. 14:50   Кромка льда на Енисее в 1118 километрах от Дудинки.
14:08   Вчера в первом чтении принят законопроект, определяющий базового авиаперевозчика для Норильска. 14:02   В ДТП на автодороге Норильск-Талнах пострадал девятимесячный ребёнок.
13:53   Несмотря на то что в этом году ледоход пройдет чуть позже обычного, праздник встречи северного лета пройдет в Дудинке 2 июня. 10:12   Ремесленники Таймыра стали серебряными призерами международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2019»

 14 мая 2019 
18:09   На этой неделе станут известны имена суперфиналистов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 17:27   Последние звонки в Норильске прозвенят 23 мая.
17:22   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления образования. 17:03   Авиакомпания NordStar информирует о появлении недостоверной информации о продаже блоков кресел на рейсы в Санью.
15:54   Енисейское речное пароходство награждено благодарственным письмом «Норникеля». 14:41   Двести метров автодороги Норильск-Алыкель будет закрыто для движения транспорта в ночь с субботы на воскресенье.
13:57   Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей могут получить материальную помощь. 13:50   Таймыр набирает волонтёров для проведения мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup 2019.
10:28   Рисуя море: юные норильские художники приняли участие в международном Арт-Кампусе в Крыму. 10:18   МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на встречу с игроками.

 13 мая 2019 
19:02   Воспитанник норильской школы бокса завоевал медаль на представительном международном турнире. 17:46   В норильском кинотеатре «Родина» прошла детская бесплатная предсеансовая программа «Громкие чтения».




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