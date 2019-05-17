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17 мая 2019, 10:49



В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.

В заполярной столице полным ходом идёт подготовка к проведению этапа мирового тура по кёрлингу среди женских команд Arctic Curling Cup - 2019, организационные моменты которого обсудили на заседании рабочей группы под председательством заместителя главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяны Друпповой. Так, для жителей и гостей Дудинки в дни проведения турнира будут организованы уличные развлекательные площадки, в числе которых загоны с оленями и хасками, спортивная площадка, фотозона, этностойбище из четырёх чумов. Кроме того, будут установлены торговые ряды и сцена, где выступят артисты из Норильска и Дудинки. Массовые культурные мероприятия запланированы на каждый день с 24 по 26 мая с 12.00 на площади у ледовой арены «Таймыр». Участники совещания также обсудили техническое обеспечение и оформление ледовой арены, подготовку волонтёров, информационное обеспечение соревнований, экскурсионную программу для участников турнира и туристов. Напомним, с 23 по 27 мая в Дудинке пройдёт международный турнир по кёрлингу среди женских команд WCT Arctic Cup – 2019. В соревнованиях примут участие десять женских команд из России, Швеции, Шотландии, Канады, США, Швейцарии и Кореи. Церемонии открытия и закрытия Arctic Cup – 2019 состоится 24 мая в 14.30 и 26 мая в 16.30, сообщается на официальном портале Таймыра. Фото с официального сайта турнира: arcticcurling.com

Просмотров:254 В заполярной столице полным ходом идёт подготовка к проведению этапа мирового тура по кёрлингу среди женских команд Arctic Curling Cup - 2019, организационные моменты которого обсудили на заседании рабочей группы под председательством заместителя главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяны Друпповой.Так, для жителей и гостей Дудинки в дни проведения турнира будут организованы уличные развлекательные площадки, в числе которых загоны с оленями и хасками, спортивная площадка, фотозона, этностойбище из четырёх чумов. Кроме того, будут установлены торговые ряды и сцена, где выступят артисты из Норильска и Дудинки. Массовые культурные мероприятия запланированы на каждый день с 24 по 26 мая с 12.00 на площади у ледовой арены «Таймыр».Участники совещания также обсудили техническое обеспечение и оформление ледовой арены, подготовку волонтёров, информационное обеспечение соревнований, экскурсионную программу для участников турнира и туристов.Напомним, с 23 по 27 мая в Дудинке пройдёт международный турнир по кёрлингу среди женских команд WCT Arctic Cup – 2019. В соревнованиях примут участие десять женских команд из России, Швеции, Шотландии, Канады, США, Швейцарии и Кореи. Церемонии открытия и закрытия Arctic Cup – 2019 состоится 24 мая в 14.30 и 26 мая в 16.30, сообщается на официальном портале Таймыра.Фото с официального сайта турнира: arcticcurling.com