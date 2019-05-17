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17 мая 2019, 10:59



Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан».

Урок мужества прошёл для пятиклассников средней школы № 31. На встречу с ребятами пришёл член Норильского местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», командир поискового отряда Олег Шалдаев. Он познакомил собравшихся с работой объединённого поискового отряда «Чёрный тюльпан». Поисковик рассказал школьникам о «Вахте памяти» и о поисковой работе, которая направлена на сохранение и увековечивание памяти бойцов Красной Армии, павших в боях с немецкими захватчиками. На уроке присутствовали 50 школьников. Фото с сайта Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: bbratstvo.com

Просмотров:242 Урок мужества прошёл для пятиклассников средней школы № 31. На встречу с ребятами пришёл член Норильского местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», командир поискового отряда Олег Шалдаев. Он познакомил собравшихся с работой объединённого поискового отряда «Чёрный тюльпан».Поисковик рассказал школьникам о «Вахте памяти» и о поисковой работе, которая направлена на сохранение и увековечивание памяти бойцов Красной Армии, павших в боях с немецкими захватчиками.На уроке присутствовали 50 школьников.Фото с сайта Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: bbratstvo.com