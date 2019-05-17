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17 мая 2019, 12:27



Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».

Для уличного театра «Музейная ночь» стала знаковой площадкой, на которой ровно год назад и родилось это новое для Норильска экспериментальное арт-движение, созданное в рамках проекта режиссёра и художника Марины Акишиной, свободного резидента PolArt-резиденции. Яркую арт-программу театр начнёт в 20.00 в Музее Норильска (Ленинский, 14). В 20.30 артисты и музейные гиды предложат полуночным посетителям вместе и весело, уличным экскурсионным арт-шествием перейти на следующую площадку акции – художественная галерея (Талнахская, 78). Уличный перформанс и звуковые ритмы готовит Антон Теплов, увлекательную экскурсию — научные сотрудники музея. По ходу арт-движения присоединиться к акции сможет каждый, сообщается на сайте Музея Норильска. В галерее гостей ждёт мастер-класс Анастасии Баулиной в технике папье-маше. Участники смастерят авангардные маски или шляпы. Завершится программа «Музейной ночи» в АММА (Комсомольская, 37) с 23.00 до 00.00 показом-постановкой авангардной моды мастерской театра абсурда (18+). Вход на эту площадку строго по пригласительным билетам. Билеты можно приобрести в кассах музеев. Справки по телефону 46-52-78. Фото с сайта norilskmuseum.ru

Просмотров:243 Для уличного театра «Музейная ночь» стала знаковой площадкой, на которой ровно год назад и родилось это новое для Норильска экспериментальное арт-движение, созданное в рамках проекта режиссёра и художника Марины Акишиной, свободного резидента PolArt-резиденции.Яркую арт-программу театр начнёт в 20.00 в Музее Норильска (Ленинский, 14). В 20.30 артисты и музейные гиды предложат полуночным посетителям вместе и весело, уличным экскурсионным арт-шествием перейти на следующую площадку акции – художественная галерея (Талнахская, 78). Уличный перформанс и звуковые ритмы готовит Антон Теплов, увлекательную экскурсию — научные сотрудники музея. По ходу арт-движения присоединиться к акции сможет каждый, сообщается на сайте Музея Норильска.В галерее гостей ждёт мастер-класс Анастасии Баулиной в технике папье-маше. Участники смастерят авангардные маски или шляпы. Завершится программа «Музейной ночи» в АММА (Комсомольская, 37) с 23.00 до 00.00 показом-постановкой авангардной моды мастерской театра абсурда (18+). Вход на эту площадку строго по пригласительным билетам.Билеты можно приобрести в кассах музеев. Справки по телефону 46-52-78.Фото с сайта norilskmuseum.ru