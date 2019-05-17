Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 мая 2019, 12:44



Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке.

Получение документа в торжественной обстановке – это поощрение школьников за хорошую учёбу и активное участие в общественной жизни. Этой чести удостоились 35 учеников норильских школ, сообщила пресс-служба администрации Норильска. Паспорта ребятам вручили заместитель председателя городского Совета Норильска Виктор Цюпко, заместитель главы города по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко и заместитель начальника Отдела МВД России по городу Норильску Владислав Фальченко. Почётные гости церемонии подчеркнули важность осознания школьниками своих вновь приобретённых гражданских прав, посоветовав не забывать и о новой ответственности, которую на них накладывает паспорт гражданина Российской Федерации. «Уверен, каждый из вас прекрасно понимает, что паспорт – это не просто удостоверение личности, номер которого вы будете вписывать в экзаменационные бланки на ЕГЭ и в другие документы. Паспорт – это прежде всего ваша принадлежность к нашей великой стране, ваша ответственность перед государством, перед своими родными и близкими, перед самими собой», - отметил в своей речи Виктор Цюпко. «Получая паспорт, вы должны осознавать, что вы уже не дети. Ваши поступки теперь зависят только от вас. Сегодня я поздравляю вас с получением самого главного документа гражданина России и желаю, чтобы этот день вы с гордостью помнили всю жизнь, потому что предстоящие решения, победы и развитие Норильска будут зависеть именно от вас», - добавил Фёдор Чередниченко. Традиция торжественного вручения паспорта гражданина РФ возникла в Норильске с 2012 года. Ежегодно удостоверения личности в праздничной атмосфере получают более 100 школьников. Фото Елены Белаловой

Просмотров:246 Традиционное мероприятие проводится в целях формирования гражданской ответственности и патриотического воспитания подрастающего поколения.Получение документа в торжественной обстановке – это поощрение школьников за хорошую учёбу и активное участие в общественной жизни. Этой чести удостоились 35 учеников норильских школ, сообщила пресс-служба администрации Норильска.Паспорта ребятам вручили заместитель председателя городского Совета Норильска Виктор Цюпко, заместитель главы города по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко и заместитель начальника Отдела МВД России по городу Норильску Владислав Фальченко. Почётные гости церемонии подчеркнули важность осознания школьниками своих вновь приобретённых гражданских прав, посоветовав не забывать и о новой ответственности, которую на них накладывает паспорт гражданина Российской Федерации.«Уверен, каждый из вас прекрасно понимает, что паспорт – это не просто удостоверение личности, номер которого вы будете вписывать в экзаменационные бланки на ЕГЭ и в другие документы. Паспорт – это прежде всего ваша принадлежность к нашей великой стране, ваша ответственность перед государством, перед своими родными и близкими, перед самими собой», - отметил в своей речи Виктор Цюпко.«Получая паспорт, вы должны осознавать, что вы уже не дети. Ваши поступки теперь зависят только от вас. Сегодня я поздравляю вас с получением самого главного документа гражданина России и желаю, чтобы этот день вы с гордостью помнили всю жизнь, потому что предстоящие решения, победы и развитие Норильска будут зависеть именно от вас», - добавил Фёдор Чередниченко.Традиция торжественного вручения паспорта гражданина РФ возникла в Норильске с 2012 года. Ежегодно удостоверения личности в праздничной атмосфере получают более 100 школьников.Фото Елены Белаловой