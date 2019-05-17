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17 мая 2019, 12:44



Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».

Фотохудожник покажет своё видение современного Норильска. Это его вторая персональная выставка. Пятнадцать лет фотограф снимает индустриальный город, находит в нём вдохновение и стремится показать норильчанам, гостям города «другой Норильск». Отойти от штампов и клише. Норильск в объективе Евгения Щемилина теперь на выставке в художественной галерее и в авторской книге. Выставку и новое издание фотограф презентует гостям музейной ночи 18 мая в 21.30. Фото с сайта norilskmuseum.ru

Просмотров:254 Фотохудожник покажет своё видение современного Норильска. Это его вторая персональная выставка.Пятнадцать лет фотограф снимает индустриальный город, находит в нём вдохновение и стремится показать норильчанам, гостям города «другой Норильск». Отойти от штампов и клише. Норильск в объективе Евгения Щемилина теперь на выставке в художественной галерее и в авторской книге. Выставку и новое издание фотограф презентует гостям музейной ночи 18 мая в 21.30.Фото с сайта norilskmuseum.ru