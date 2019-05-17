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17 мая 2019, 13:46



К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников.

«В ближайшем будущем у НЭБ, как у компании-гиганта, появится ряд своих цифровых продуктов. Одним из них на старте станет образовательный проект, который в дальнейшем переродится в «Культурный минимум». Это приложение, доступное на всех платформах - в Google Play Market, AppStore, которое полностью покрывает задачи культурного образовательного минимума для школьников. Мы говорим не только про книги, литературу для внеклассного чтения или то, что изучают на уроках, но также о кинофильмах, которые можно будет посмотреть в приложении, спектаклях, произведениях искусства, то есть весь пласт, который необходим для образования», - пояснил специалист. Списки произведений, которые попадут в приложение, будут формироваться по рекомендациям экспертов и совместно с порталом Культура.РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура». Национальная электронная библиотека — федеральная государственная информационная система, создаваемая Министерством культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей.

Просмотров:232 Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал архитектор проекта Артём Геллер.«В ближайшем будущем у НЭБ, как у компании-гиганта, появится ряд своих цифровых продуктов. Одним из них на старте станет образовательный проект, который в дальнейшем переродится в «Культурный минимум». Это приложение, доступное на всех платформах - в Google Play Market, AppStore, которое полностью покрывает задачи культурного образовательного минимума для школьников. Мы говорим не только про книги, литературу для внеклассного чтения или то, что изучают на уроках, но также о кинофильмах, которые можно будет посмотреть в приложении, спектаклях, произведениях искусства, то есть весь пласт, который необходим для образования», - пояснил специалист.Списки произведений, которые попадут в приложение, будут формироваться по рекомендациям экспертов и совместно с порталом Культура.РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура».Национальная электронная библиотека — федеральная государственная информационная система, создаваемая Министерством культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей.