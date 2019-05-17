Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 мая 2019, 13:46

К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников.


Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал архитектор проекта Артём Геллер.
«В ближайшем будущем у НЭБ, как у компании-гиганта, появится ряд своих цифровых продуктов. Одним из них на старте станет образовательный проект, который в дальнейшем переродится в «Культурный минимум». Это приложение, доступное на всех платформах - в Google Play Market, AppStore, которое полностью покрывает задачи культурного образовательного минимума для школьников. Мы говорим не только про книги, литературу для внеклассного чтения или то, что изучают на уроках, но также о кинофильмах, которые можно будет посмотреть в приложении, спектаклях, произведениях искусства, то есть весь пласт, который необходим для образования», - пояснил специалист.
Списки произведений, которые попадут в приложение, будут формироваться по рекомендациям экспертов и совместно с порталом Культура.РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура».
Национальная электронная библиотека — федеральная государственная информационная система, создаваемая Министерством культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей.

Просмотров:232
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 мая 2019 
17:21   Этим летом в Норильске появится несколько новых остановок. 17:16   Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году отремонтируют 118 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.
16:32   Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли. 16:32   30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.
15:42   Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша. 15:31   Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.
13:46   К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников. 12:44   Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».
12:44   Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. 12:27   Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
10:59   Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан». 10:49   В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.
10:23   В ночь с субботы на воскресенье проехать в Алыкель будет нельзя.

 16 мая 2019 
18:14   Горячая линия по качеству детских товаров и отдыха будет работать в Норильске с 20 мая по 3 июня. 18:13   С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа через реку Дудинку.
17:34   Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля». 16:37   Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36   В Правила землепользования и застройки города внесут изменения. 16:33   Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15   «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина. 13:57   Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55   Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров. 11:48   Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42   По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня. 11:04   Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
10:13   В центре «Виктория» прошел «Праздник смелых и отважных «Я горжусь своим отцом!» - соревнование между папами и сыновьями.

 15 мая 2019 
20:14   Сегодня стартовал второй этап морской исследовательской экспедиции «Трансарктика-2019». 19:52   В Норильске завершился городской смотр-конкурс «Школьная пора».
18:26   Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега. 18:22   Сегодня в рамках детского Чудо-Чадо-Карнавала стартует фотоконкурс.
17:54   Каждому – по потребности? В Красноярске обсудили законопроект, который позволит переводить средства из фонда капремонта между муниципалитетами. 17:00   Более 40 тысяч вакансий предлагает для постоянной работы служба занятости Красноярского края.
16:13   Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» готовятся к традиционному испытанию: весеннему паводку. 14:50   Кромка льда на Енисее в 1118 километрах от Дудинки.
14:08   Вчера в первом чтении принят законопроект, определяющий базового авиаперевозчика для Норильска. 14:02   В ДТП на автодороге Норильск-Талнах пострадал девятимесячный ребёнок.
13:53   Несмотря на то что в этом году ледоход пройдет чуть позже обычного, праздник встречи северного лета пройдет в Дудинке 2 июня. 10:12   Ремесленники Таймыра стали серебряными призерами международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России – 2019»

 14 мая 2019 
18:09   На этой неделе станут известны имена суперфиналистов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 17:27   Последние звонки в Норильске прозвенят 23 мая.
17:22   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления образования. 17:03   Авиакомпания NordStar информирует о появлении недостоверной информации о продаже блоков кресел на рейсы в Санью.
15:54   Енисейское речное пароходство награждено благодарственным письмом «Норникеля». 14:41   Двести метров автодороги Норильск-Алыкель будет закрыто для движения транспорта в ночь с субботы на воскресенье.
13:57   Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей могут получить материальную помощь. 13:50   Таймыр набирает волонтёров для проведения мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup 2019.
10:28   Рисуя море: юные норильские художники приняли участие в международном Арт-Кампусе в Крыму. 10:18   МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на встречу с игроками.

 13 мая 2019 
19:02   Воспитанник норильской школы бокса завоевал медаль на представительном международном турнире. 17:46   В норильском кинотеатре «Родина» прошла детская бесплатная предсеансовая программа «Громкие чтения».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх