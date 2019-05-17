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17 мая 2019, 15:31



Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.

«В этом летнем сезоне мы будем летать по привычному расписанию без каких-либо сдвижек по времени. Единственной особенностью станет то, что на время проведения ремонтных работ на перроне в районе телетрапов их необходимо будет вывести из эксплуатации. То есть норильчан на посадку будут подвозить автобусами к воинскому перрону, находящемуся на расстоянии 1,5 километров от здания аэровокзала. Дорога займет 5-7 минут», - комментирует Андрей Никифоров, генеральный директор аэропорта «Норильск». В этом сезоне планируется в полном объеме завершить работы по реконструкции перрона с водоотводной системой и очистными сооружениями, строительству новой аварийно-спасательной станции и реконструкции магистральных сетей электроснабжения аэропорта. Будут закончены работы по устройству патрульной автодороги и ограждения аэродрома с техническими средствами охраны и системой видеонаблюдения, строительство очистных сооружений поверхностного стока со взлетно-посадочной полосы и реконструкция электрических магистральных сетей аэропорта, а также строительство топливохранилища для котельной. Материалы и оборудование уже завезены, и с 1 июня подрядчики готовы приступить к работам. Завершить работы планируют к 15 сентября. Леонид Мохов, генеральный директор авиакомпании NordStar, говоря о качестве уже реконструированной в прошлые годы полосы, отмечает ее высочайшее качество: «В стране не так много аэропортов, расположенных за полярным кругом, и я могу уверенно сказать, что это самый лучший заполярный аэропорт – и по мощности огней высокой интенсивности, и по обеспечению. Норильчане, которые летают на материк, наверняка уже на себе испытали разницу: либо ты садишься на «стиральную доску», либо самолет приземляется на гладкую, ровную поверхность. Это лучший северный аэропорт на сегодняшний день». Глава Норильска Ринат Ахметчин, комментируя значимость проекта для города, сказал: «Я хотел бы сказать огромное спасибо всем подрядчикам за то, что вся работа была организована очень грамотно и четко. Эти четыре года пролетели практически незаметно, и для жителей города неудобства были минимальными, а пассажирский трафик удалось сохранить». Напомним, масштабная реконструкция аэропорта «Норильск» на условиях государственно-частного партнерства была начата в 2016 году, после более чем тридцатилетней бесперебойной работы взлетной полосы. Проект реконструкции аэропорта находится под контролем президента РФ и имеет важное значение для развития Арктической зоны Красноярского края и для всей страны. После реконструкции аэропортовый комплекс «Норильск» будет отвечать всем современным нормативным требованиям. Финансирование ведется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Общий объем инвестиций в реконструкцию объектов аэропорта составляет более 12,5 миллиарда рублей. Из них 7,6 миллиарда – из федерального бюджета и более 5 миллиардов – доля компании «Норникель». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:305 Сегодня в аэропорту «Норильск» состоялось заседание оперативного штаба при правительстве Красноярского края, на котором обсудили вопросы, касающиеся завершающего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» - ремонта посадочных перронов.«В этом летнем сезоне мы будем летать по привычному расписанию без каких-либо сдвижек по времени. Единственной особенностью станет то, что на время проведения ремонтных работ на перроне в районе телетрапов их необходимо будет вывести из эксплуатации. То есть норильчан на посадку будут подвозить автобусами к воинскому перрону, находящемуся на расстоянии 1,5 километров от здания аэровокзала. Дорога займет 5-7 минут», - комментирует Андрей Никифоров, генеральный директор аэропорта «Норильск».В этом сезоне планируется в полном объеме завершить работы по реконструкции перрона с водоотводной системой и очистными сооружениями, строительству новой аварийно-спасательной станции и реконструкции магистральных сетей электроснабжения аэропорта. Будут закончены работы по устройству патрульной автодороги и ограждения аэродрома с техническими средствами охраны и системой видеонаблюдения, строительство очистных сооружений поверхностного стока со взлетно-посадочной полосы и реконструкция электрических магистральных сетей аэропорта, а также строительство топливохранилища для котельной. Материалы и оборудование уже завезены, и с 1 июня подрядчики готовы приступить к работам. Завершить работы планируют к 15 сентября.Леонид Мохов, генеральный директор авиакомпании NordStar, говоря о качестве уже реконструированной в прошлые годы полосы, отмечает ее высочайшее качество:«В стране не так много аэропортов, расположенных за полярным кругом, и я могу уверенно сказать, что это самый лучший заполярный аэропорт – и по мощности огней высокой интенсивности, и по обеспечению. Норильчане, которые летают на материк, наверняка уже на себе испытали разницу: либо ты садишься на «стиральную доску», либо самолет приземляется на гладкую, ровную поверхность. Это лучший северный аэропорт на сегодняшний день».Глава Норильска Ринат Ахметчин, комментируя значимость проекта для города, сказал:«Я хотел бы сказать огромное спасибо всем подрядчикам за то, что вся работа была организована очень грамотно и четко. Эти четыре года пролетели практически незаметно, и для жителей города неудобства были минимальными, а пассажирский трафик удалось сохранить».Напомним, масштабная реконструкция аэропорта «Норильск» на условиях государственно-частного партнерства была начата в 2016 году, после более чем тридцатилетней бесперебойной работы взлетной полосы. Проект реконструкции аэропорта находится под контролем президента РФ и имеет важное значение для развития Арктической зоны Красноярского края и для всей страны.После реконструкции аэропортовый комплекс «Норильск» будет отвечать всем современным нормативным требованиям.Финансирование ведется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Общий объем инвестиций в реконструкцию объектов аэропорта составляет более 12,5 миллиарда рублей. Из них 7,6 миллиарда – из федерального бюджета и более 5 миллиардов – доля компании «Норникель».Фото Владимира Макушкина