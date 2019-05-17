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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:21 Этим летом в Норильске появится несколько новых остановок.
17:16 Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году отремонтируют 118 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.
16:32 Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли.
16:32 30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.
15:42 Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша.
15:31 Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.
13:46 К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников.
12:44 Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».
12:44 Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке.
12:27 Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
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