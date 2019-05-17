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17 мая 2019, 15:42



Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша.

Постановка создана румынским режиссером и сценографом Дмитрием Акришем по мотивам пьесы «Ради тебя». Авторы пьесы, Татьяна Осина и Марина Ошарина, стали победителями международного конкурса современной русской драмы «Автора – на сцену!» в 2018 году. Впервые норильский зритель смог познакомиться с этой работой на лаборатории современной драматургии «Полярка – 2019», - она проходила в норильской «маяковке» в январе этого года. Тогда зрители оценили эскиз, но и сама пьеса, и ее режиссерское прочтение вызвали противоречивые мнения, так что специально для норильской постановки драматурги немного видоизменили произведение, добавив в него более точные акценты и сюжетные линии. Творческое переформатирование пьесы в театральном мире считается нормальным и конструктивным процессом. «Эскиз был одним их этапов работы над материалом. Теперь изменились смысловые ходы, персонажи раскрылись глубже и полнее, так что получился полноценный спектакль. Все люди, несмотря на статусы, профессии и вид деятельности, способны сочувствовать и сопереживать – история, как мне кажется, именно про это. Моей задачей было сделать хороший спектакль, достучаться до сердца зрителя», - резюмировал свою норильскую работу Дмитрий Акриш. Нашу труппу режиссер считает очень талантливой, открытой и профессиональной. «Люди настолько натренированы и любят свое дело, что с ними можно ставить все что угодно. Поэтому у вас в репертуаре интересные постановки, к вам с удовольствием едут именитые режиссеры», - говорит мастер. На фото - эскиз "Ради тебя", "Полярка-2019" Фото Владимира Макушкина

Просмотров:260 Это история про то, что происходит за кулисами фэшн-индустрии, как эта и любая другая система, имеющая обратную сторону медали, может выжать из человека все соки, лишить его собственной жизни и права выбора. Главный герой пьесы по имени Алекс, попадая в мир гламура и роскоши, начинает «бегать по замкнутому кругу», вступает в схватку с собственной совестью, теряет друга, девушку, мать, и по сути, самого себя. «Лица, эмоции, амбиции: все как под копирку», - произносит Алекс, которого играет актер Степан Мамойкин. В ролях также заняты Александр Глушков, Юлия Новикова, Сергей Даданов, Марина Журило, Евгения Камбалина и другие артисты.Постановка создана румынским режиссером и сценографом Дмитрием Акришем по мотивам пьесы «Ради тебя». Авторы пьесы, Татьяна Осина и Марина Ошарина, стали победителями международного конкурса современной русской драмы «Автора – на сцену!» в 2018 году.Впервые норильский зритель смог познакомиться с этой работой на лаборатории современной драматургии «Полярка – 2019», - она проходила в норильской «маяковке» в январе этого года. Тогда зрители оценили эскиз, но и сама пьеса, и ее режиссерское прочтение вызвали противоречивые мнения, так что специально для норильской постановки драматурги немного видоизменили произведение, добавив в него более точные акценты и сюжетные линии.Творческое переформатирование пьесы в театральном мире считается нормальным и конструктивным процессом. «Эскиз был одним их этапов работы над материалом. Теперь изменились смысловые ходы, персонажи раскрылись глубже и полнее, так что получился полноценный спектакль. Все люди, несмотря на статусы, профессии и вид деятельности, способны сочувствовать и сопереживать – история, как мне кажется, именно про это. Моей задачей было сделать хороший спектакль, достучаться до сердца зрителя», - резюмировал свою норильскую работу Дмитрий Акриш.Нашу труппу режиссер считает очень талантливой, открытой и профессиональной. «Люди настолько натренированы и любят свое дело, что с ними можно ставить все что угодно. Поэтому у вас в репертуаре интересные постановки, к вам с удовольствием едут именитые режиссеры», - говорит мастер.На фото - эскиз "Ради тебя", "Полярка-2019"Фото Владимира Макушкина