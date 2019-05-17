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17 мая 2019, 16:32



30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.

«В Норильске тарифы на проезд в общественном транспорте не повышались уже три года, а стоимость горючего за это время существенно возросла, как и цена на запчасти. Необходимо индексировать и заработную плату сотрудников. Это серьёзно влияет на стоимость проезда». Перевозчики Норильска обратились в правительство края с инициативой повысить предельно допустимый тариф. Однако вступление в силу постановления о повышении не обязывает перевозчиков в этот же день работать по новым ценам. «В Норильске действуют другие правовые акты, которые регламентируют работу пассажирского транспорта, - отмечает Павел Пискунов. - Так, коммерческие фирмы должны за 10 дней уведомить о повышении тарифа администрацию города и разместить об этом в автобусах объявления. Если говорить об НПОПАТ, муниципальном перевозчике, то должно быть издано и опубликовано в СМИ постановление администрации города». Предварительная дата начала работы по новым тарифам – 1 июля 2019 года. Фото из архива ЗП

Просмотров:252 Изменение тарифов на проезд в норильских автобусах прокомментировал Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации города Норильска:«В Норильске тарифы на проезд в общественном транспорте не повышались уже три года, а стоимость горючего за это время существенно возросла, как и цена на запчасти. Необходимо индексировать и заработную плату сотрудников. Это серьёзно влияет на стоимость проезда».Перевозчики Норильска обратились в правительство края с инициативой повысить предельно допустимый тариф. Однако вступление в силу постановления о повышении не обязывает перевозчиков в этот же день работать по новым ценам.«В Норильске действуют другие правовые акты, которые регламентируют работу пассажирского транспорта, - отмечает Павел Пискунов. - Так, коммерческие фирмы должны за 10 дней уведомить о повышении тарифа администрацию города и разместить об этом в автобусах объявления. Если говорить об НПОПАТ, муниципальном перевозчике, то должно быть издано и опубликовано в СМИ постановление администрации города».Предварительная дата начала работы по новым тарифам – 1 июля 2019 года.Фото из архива ЗП