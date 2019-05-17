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17 мая 2019, 16:32



Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли.

В Агентстве развития Норильска обсудили современные тенденции развития гостиничного бизнеса. Эксперты – Инна Пехова и Валерий Афанасьев, вице-президент и операционный директор Национального туристического союза – рассказали норильским предпринимателям в области гостиничного бизнеса, как привлечь постояльцев и оставить приятные впечатление об отдыхе. По их мнению, у Норильска большой потенциал в части развития туризма и гостиничного бизнеса. Туроператоры прогнозируют повышение спроса на 30% в сравнении с прошлым годом. При этом важно понимать, что прибывающие на Таймыр гости - это люди с большим туристическим опытом и соответствующими ожиданиями относительно сервиса. Первое, над чем необходимо работать уже действующим или будущим отельерам, - повышение качества предоставления услуг. Уровень сервиса напрямую зависит от квалификации персонала. Поэтому владельцам отелей следует организовывать для сотрудников образовательные тренинги и программы повышения квалификации. Специалисты отметили, что Норильск уже сегодня нуждается в увеличении номерного фонда. По мере развития и продвижения турпродуктов потребность, скорее всего, возрастёт. Сегодня в нашем городе действуют три гостиницы, общий фонд которых составляет 322 номера. Ещё 98 мест может предоставить хостел. Ведётся строительство трёх отелей. После их открытия появится ещё 260 номеров различной категории. Эксперты подчеркнули: несмотря на то что впечатления туристов складываются из эмоций от увиденного, гостиничный сервис обязан предоставлять современный пакет услуг. В том числе – доступный wi-fi, персональный сервис и гостевые приложения для смартфонов. Одним из эффективных способов продвижения остаётся сайт, отвечающий современным требованиям, а также рекомендательный маркетинг. Практика показывает, что среди новых постояльцев немало тех, кто выбрал отель, основываясь на отзывах своих друзей и знакомых. Качественная работа гостиниц на одной территории достигается во многом посредством эффективного сотрудничества владельцев. В случае, когда отельеры придерживаются единой политики ценообразования, выигрывают все. Поэтому стоимость должна формироваться в зависимости от сезона или событийной повестки территории. Фото Алёны Ивановой

Просмотров:271 В Агентстве развития Норильска обсудили современные тенденции развития гостиничного бизнеса. Эксперты – Инна Пехова и Валерий Афанасьев, вице-президент и операционный директор Национального туристического союза – рассказали норильским предпринимателям в области гостиничного бизнеса, как привлечь постояльцев и оставить приятные впечатление об отдыхе.По их мнению, у Норильска большой потенциал в части развития туризма и гостиничного бизнеса. Туроператоры прогнозируют повышение спроса на 30% в сравнении с прошлым годом. При этом важно понимать, что прибывающие на Таймыр гости - это люди с большим туристическим опытом и соответствующими ожиданиями относительно сервиса. Первое, над чем необходимо работать уже действующим или будущим отельерам, - повышение качества предоставления услуг. Уровень сервиса напрямую зависит от квалификации персонала. Поэтому владельцам отелей следует организовывать для сотрудников образовательные тренинги и программы повышения квалификации.Специалисты отметили, что Норильск уже сегодня нуждается в увеличении номерного фонда. По мере развития и продвижения турпродуктов потребность, скорее всего, возрастёт. Сегодня в нашем городе действуют три гостиницы, общий фонд которых составляет 322 номера. Ещё 98 мест может предоставить хостел. Ведётся строительство трёх отелей. После их открытия появится ещё 260 номеров различной категории.Эксперты подчеркнули: несмотря на то что впечатления туристов складываются из эмоций от увиденного, гостиничный сервис обязан предоставлять современный пакет услуг. В том числе – доступный wi-fi, персональный сервис и гостевые приложения для смартфонов.Одним из эффективных способов продвижения остаётся сайт, отвечающий современным требованиям, а также рекомендательный маркетинг. Практика показывает, что среди новых постояльцев немало тех, кто выбрал отель, основываясь на отзывах своих друзей и знакомых.Качественная работа гостиниц на одной территории достигается во многом посредством эффективного сотрудничества владельцев. В случае, когда отельеры придерживаются единой политики ценообразования, выигрывают все. Поэтому стоимость должна формироваться в зависимости от сезона или событийной повестки территории.Фото Алёны Ивановой