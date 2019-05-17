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17 мая 2019, 17:16



Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году отремонтируют 118 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

В Центральном районе ремонтные работы будут вестись на нечётной стороне Талнахской - от Павлова до Бегичева и на чётной - от Павлова до улицы Московской. Отремонтируют и участок от 50 лет Октября до хлебозавода. Планируется отремонтировать проезжую часть улиц Строительной и Первомайской в Кайеркане. Ремонтные работы будут выполняться и на автодороге Норильск-Алыкель на участке от выездных стел в районе Кайеркан до реки Амбарной. Не останется без внимания автодорога Норильск-Талнах, а именно - участок от юго-восточного въезда в город до ГРС и часть дороги от перекрёстка с объездной Талнаха до въезда в Талнах. Здесь ещё зимой был выполнен ремонт трубы, а с первого июня начнутся работы по восстановлению полотна дороги. Также на автодороге Норильск-Талнах летом 2019-го начнётся реализация проекта, который позволит устранить провалы от объездной Талнаха до въезда в район. Ремонт тротуаров и бортовых камней будет выполнен на 48 объектах, которые расположены во всех районах. Общий объём работ составит 14 561 квадратный метр и почти шесть километров – протяжённость обновлённых участков бортового камня. Сумма на эти работы составляет 46 миллионов рублей. В асфальтировку дворов этим летом будет потрачено 119 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие общей площадью более 63 тысяч квадратных метров. Фото Ирины Яринской

Просмотров:227 Этим летом планируется отремонтировать 118 тысяч квадратных метров проезжей части улично-дорожной сети, на которую будет потрачено 181,6 миллиона рублей из средств дорожного фонда. Для сравнения: в 2018 году общая площадь ремонтных работ на проезжей части составляла 195 463 квадратных метра. По словам Сергея Бойцова, начальника технического отдела «Норильскавтодор», уменьшение объёма ремонтных работ связано с тем, что в этом году больше средств тратится на ремонт искусственных сооружений и часть финансов уже пошло на ремонт мостов.В Центральном районе ремонтные работы будут вестись на нечётной стороне Талнахской - от Павлова до Бегичева и на чётной - от Павлова до улицы Московской. Отремонтируют и участок от 50 лет Октября до хлебозавода. Планируется отремонтировать проезжую часть улиц Строительной и Первомайской в Кайеркане. Ремонтные работы будут выполняться и на автодороге Норильск-Алыкель на участке от выездных стел в районе Кайеркан до реки Амбарной.Не останется без внимания автодорога Норильск-Талнах, а именно - участок от юго-восточного въезда в город до ГРС и часть дороги от перекрёстка с объездной Талнаха до въезда в Талнах. Здесь ещё зимой был выполнен ремонт трубы, а с первого июня начнутся работы по восстановлению полотна дороги. Также на автодороге Норильск-Талнах летом 2019-го начнётся реализация проекта, который позволит устранить провалы от объездной Талнаха до въезда в район.Ремонт тротуаров и бортовых камней будет выполнен на 48 объектах, которые расположены во всех районах. Общий объём работ составит 14 561 квадратный метр и почти шесть километров – протяжённость обновлённых участков бортового камня. Сумма на эти работы составляет 46 миллионов рублей.В асфальтировку дворов этим летом будет потрачено 119 миллионов рублей.На эти средства планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие общей площадью более 63 тысяч квадратных метров.Фото Ирины Яринской