Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 мая 2019, 17:21



Этим летом в Норильске появится несколько новых остановок.

Также в планах администрации города - установка трёх тёплых остановочных павильонов. Это некий «пробный шар» - если эти павильоны выдержат погодные условия и нападки вандалов, то рассматривается возможность в будущем установить такие конструкции и на других остановках. Остановки будут сделаны из усиленного, небьющегося стекла, оснащены камерами видеонаблюдения, информационным табло, доской объявлений, скамейкой и урной, также предусмотрено автоматическое открывание дверей. Для того чтобы в летнее время можно было укрыться от дождя и ветра, не заходя в помещение, будет сделана пристройка. Запись с камер наблюдения остановок будет выводиться в единую диспетчерскую службу городского хозяйства. Новенькие павильоны появятся в Норильске на Ленинском проспекте, 33; в Талнахе - на улице Спортивной, 4, остановка «Площадь Горняков» и в Кайеркане - на улице Победы, 9, остановка «Победа». Расходы по их доставке и монтажу составят около десяти миллионов рублей. Фото из архива ЗП

Просмотров:333 Новые остановочные пункты облегчённого варианта из поликарбоната появятся на улице Нансена - остановка «Зуб-гора», в районе Талнах - на улице Кравца, недалеко от дома 16а, а также - на остановке «Магазин» в Оганере. Объём финансирования составляет 3,1 миллиона рублей.Также в планах администрации города - установка трёх тёплых остановочных павильонов. Это некий «пробный шар» - если эти павильоны выдержат погодные условия и нападки вандалов, то рассматривается возможность в будущем установить такие конструкции и на других остановках. Остановки будут сделаны из усиленного, небьющегося стекла, оснащены камерами видеонаблюдения, информационным табло, доской объявлений, скамейкой и урной, также предусмотрено автоматическое открывание дверей. Для того чтобы в летнее время можно было укрыться от дождя и ветра, не заходя в помещение, будет сделана пристройка. Запись с камер наблюдения остановок будет выводиться в единую диспетчерскую службу городского хозяйства.Новенькие павильоны появятся в Норильске на Ленинском проспекте, 33; в Талнахе - на улице Спортивной, 4, остановка «Площадь Горняков» и в Кайеркане - на улице Победы, 9, остановка «Победа». Расходы по их доставке и монтажу составят около десяти миллионов рублей.Фото из архива ЗП