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20 мая 2019, 10:03



В ходе летней ремонтной кампании в Норильске построят мосты и отремонтируют водопропускные трубы.

Ко второму сентября планируется закончить ремонт моста на второй протоке через реку Норильскую. Работы здесь велись в течение двух лет. На аукционной площадке размещена документация на реконструкцию моста на улице Октябрьской, за дамбой, ближе к Старому городу. Контракт планируется подписать в июне, и сразу же начнутся реконструкционные работы. Общий объём расходов за два года составляет 204 миллиона рублей. Ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство моста на Октябрьской улице, ближе к улице 50 лет Октября. Начало строительства моста запланировано на вторую половину 2020 года; дорога в Старый город будет закрыта до осени 2021 года.

Просмотров:306 С 1 июня на 23-м километре автодороги Норильск-посёлок Алыкель начнётся ремонт водопропускной трубы. Уже сейчас идёт монтаж временной водопропускной трубы на 32-м километре, ближе к посёлку Алыкель.Ко второму сентября планируется закончить ремонт моста на второй протоке через реку Норильскую. Работы здесь велись в течение двух лет.На аукционной площадке размещена документация на реконструкцию моста на улице Октябрьской, за дамбой, ближе к Старому городу. Контракт планируется подписать в июне, и сразу же начнутся реконструкционные работы. Общий объём расходов за два года составляет 204 миллиона рублей.Ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство моста на Октябрьской улице, ближе к улице 50 лет Октября. Начало строительства моста запланировано на вторую половину 2020 года; дорога в Старый город будет закрыта до осени 2021 года.