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20 мая 2019, 11:37



Летом в Норильске заменят несколько светофорных объектов и освещение на целом ряде улиц.

Запланирован летом ремонт опор освещения на улице Нансена и автодороге в сторону городской свалки твёрдых бытовых отходов и снегоотвала. Сейчас опоры находятся в плохом состоянии, а часть их вообще отсутствует. Дополнительно ведётся разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения на Юго-Западной объездной дороге с подъездом к Норильску, протяжённость трассы - 6124 метра.

Просмотров:276 В летний период будут сделаны новые светофорные системы на перекрёстках: улица Кирова – Советская и на пересечении улиц Талнахской и Пушкина. Ведётся разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт светофорного объекта на перекрёстке улица Кирова – Павлова.Запланирован летом ремонт опор освещения на улице Нансена и автодороге в сторону городской свалки твёрдых бытовых отходов и снегоотвала. Сейчас опоры находятся в плохом состоянии, а часть их вообще отсутствует.Дополнительно ведётся разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения на Юго-Западной объездной дороге с подъездом к Норильску, протяжённость трассы - 6124 метра.