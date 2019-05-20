|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
12:03 Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки.
12:02 Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
11:30 Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии.
10:20 Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.
17:13 Ледоход в 880 километрах от Дудинки. За выходные кромка льда приблизилась к нам на сотню километров.
16:17 Дом детского творчества Кайеркана закрыл творческий сезон большим концертом, в котором ребята продемонстрировали всё, чему научились за год.
16:13 В Талнахе выявили сильнейших боксёров в рамках турнира «Первый ринг».
15:52 Норильчане отметили наступление полярного дня.
15:15 Вчера в Норильске начался полярный день.
15:10 Библиотеку на Котульского, 15, ждёт впечатляющее обновление.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх