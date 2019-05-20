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20 мая 2019, 12:36



В корпоративном университете прошла пятая инвестиционная сессия курса «Социальное предпринимательство».

В этот раз на сессии было представлено девять конкурсных проектов, два шли вне конкурса. Четыре работы связаны с развитием туризма на Крайнем Севере, и потому особенно интересны компании «Норникель». Впрочем, заслуживают внимание и проекты, никак не связанные с туризмом и посвящённые развитию спорта на территории, детскому образованию и созданию благотворительного магазина. Последний предложил единственный представитель НКО на курсе социального предпринимательства – благотворительный фонд «69 параллель». Один из внеконкурсных проектов посвящён обучению детей программированию, а второй связан с нанотехнологиями. «Проекты разносторонние, - говорит Алексей Молчанов, бизнес-тренер курса «Социальное предпринимательство». – Каждый из них заслуживает внимания. И то, что в инвестиционной сессии приняло участие 11 проектов, – это очень хороший результат». По итогам инвестиционной сессии проекты отправлены на доработку, а победитель будет объявлен 27 мая. Фото Ирины Яринской

Просмотров:234 Вот уже пятый год в городе проводятся инвестиционные сессии, в ходе которых желающие осваивают основы создания и воплощения в жизнь социальных проектов. Традиционно обучение длится четыре месяца, по завершении которых слушатели представляют свои проекты. Пятая инвестиционная сессия курса «Социальное предпринимательство» собрала как начинающих бизнесменов, так и опытных предпринимателей. Последние пришли на курс, чтобы систематизировать наработанный годами опыт и открыть новые горизонты для своего бизнеса. Сессии проводятся в рамках реализации грантовой программы конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей», проводимого «Норникелем».В этот раз на сессии было представлено девять конкурсных проектов, два шли вне конкурса. Четыре работы связаны с развитием туризма на Крайнем Севере, и потому особенно интересны компании «Норникель». Впрочем, заслуживают внимание и проекты, никак не связанные с туризмом и посвящённые развитию спорта на территории, детскому образованию и созданию благотворительного магазина. Последний предложил единственный представитель НКО на курсе социального предпринимательства – благотворительный фонд «69 параллель». Один из внеконкурсных проектов посвящён обучению детей программированию, а второй связан с нанотехнологиями.«Проекты разносторонние, - говорит Алексей Молчанов, бизнес-тренер курса «Социальное предпринимательство». – Каждый из них заслуживает внимания. И то, что в инвестиционной сессии приняло участие 11 проектов, – это очень хороший результат».По итогам инвестиционной сессии проекты отправлены на доработку, а победитель будет объявлен 27 мая.Фото Ирины Яринской