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20 мая 2019, 12:55

Норильск спешит делать добрые дела. В четвёртый раз волонтёры проведут ряд экологических акций в рамках марафона «ПонесЛось!».


Экомарафон – часть программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Его участники каждый год с мая по сентябрь проводят самые разные акции: сажают деревья, организуют субботники, устраивают фестивали и мастер-классы. Их поддерживает компания «Норникель»: в этом году команды, занявшие призовые места, получат от компании сертификаты на суммы до 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
Впервые пилотный проект прошёл в 2016-м на всех территориях присутствия компании. Благодаря стараниям волонтёров в Норильске были высажены кустарники на стадионе «Заполярник», в Мончегорске прошел экоквест «Настройся на эковолну», а в Москве - субботник в Лосиноостровском парке. Уже на второй год проведения экомарафона в Норильске количество активистов достигло 150 человек из 27 подразделений компании, к сотрудничеству присоединились сразу 26 городских некоммерческих организаций-партнеров. На следующий год, в 2018-м, только в Норильске в составе 20 команд из 30 подразделений компании и 15 организаций-партнеров в экомарафоне участвовали 190 человек. На их счету 20 субботников, почти 25 тонн собранного мусора, 100 высаженных деревьев. Всего добровольцы организовали около сотни мероприятий с привлечением 2500 жителей Норильска. Волонтёры разработали множество электронных плакатов, листовок и брошюр по теме полезных экопривычек, провели эколого-просветительские занятия для коллег и горожан, собрали килограммы использованных батареек, изготовили синичники для Путоранского заповедника.
К этому времени экомарафон «ПонесЛось!» уже два года подряд становился лауреатом ряда премий, в том числе международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA, премии «Лидеры корпоративной благотворительности», премии Рунета.
На IV экомарафон, который в этом году стартовал 17 мая, в Норильске заявилось 29 команд, в состав которых входят 248 норильчан. Во всех регионах присутствия компании насчитывается 64 команды и более 600 участников. По традиции марафон будет состоять из нескольких этапов, направленных как на популяризацию экознаний, так и на конкретные дела. Марафонцев ждут несколько заданий: создание волонтерских историй и экологических командных проектов, проведение экскурсий с интерактивными элементами и разработка квестов, различные мастерские современного добровольца. В этом году марафон решил взять на себя и просветительскую функцию, включив в список этапов новинку - формат «Народный экскурсовод». Участники смогут провести экскурсии, познакомить горожан с необычными проектами и делами экологической направленности. Завершит марафон в октябре слёт активных волонтеров в Сочи, в Кавказском государственном природном заповеднике.
«В этом году в ЗФ мы отмечаем большой прирост команд, активно откликнулись и горожане – в прошлом году было 15 НКО, теперь уже 22. Значит, станет и больше добрых дел. Значит всё не зря, людям нравится, и это идет от сердца, что можно только приветствовать», - считает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». По её мнению, главный эффект от марафона – всплеск интереса к экологии, желание прививать экологичные привычки, образ жизни, здоровое отношение к сохранению и развитию территории. И эффект уже есть, считает она, судя по отзывам людей, по отклику на инициативы.
Отдельный плюс – навыки коммуникации, которым учатся волонтёры, считает Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля»:
«Работа в команде, лидерские качества – всё это можно получить только в реальной жизни. Мы считаем, что проект развивается очень успешно, он интересен людям, и компания с удовольствием его поддерживает. Слёт позволяет измерить интерес к желанию людей поменять окружающее пространство, а кроме того, понять, какие тренды существуют в проектной деятельности».
Серьёзной мотивацией для добровольцев служит и поддержка амбассадоров экомарафона. В этом году в его роли выступил легенда советского и российского футбола спартаковец Андрей Тихонов. Утром он посетил с экскурсией медный завод, а вечером делился с волонтёрами впечатлениями. Тихонов также рассказал о своем опыте участия в экоакциях, правда, в локальном масштабе:
«Я однажды тоже выступал волонтером экологии – посадил много деревьев там, где живу, – не на своем участке, а рядом, для всех. Кроме того, как специалист в области футбола я езжу по школам Подмосковья с мастер-классами для детей. Но я занимался все же своей деятельностью. А волонтеры, выступающие в «ПонесЛось!», работают шире: они понимают важность экологии для улучшения жизни каждого человека. Добрые дела, которые они делают, – это всегда полезно и хорошо. Так что я рад выступать в их поддержку».
В заключение вечера для участников провели презентацию онлайн-платформы марафона и мастер-класс по smm–технологиям. Главный упор был сделан на создании видеороликов, востребованного сегодня рекламного продукта.
Традиционно марафон пройдет не только в Норильске, но и на всех территориях присутствия компании. 19 мая к нему присоединились волонтёры Мончегорска, Заполярного, Никеля, 24 мая в марафон включатся читинцы, а 26-го - москвичи.
Фото Марины Пешковой

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