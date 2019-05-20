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20 мая 2019, 13:50



Норильские предприниматели могут возместить часть затрат по договорам приобретения оборудования в лизинг.

В ходе заседания депутатской комиссии по бюджету и собственности парламентарии рассмотрели вопрос внесения изменений в эту программу, чтобы привести её в соответствие с государственной программой Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» для получения регионального софинансирования. В частности, вносится уточнение по максимальной сумме субсидии на возмещение авансового платежа по договорам лизинга на приобретение оборудования. По условиям программы, сумма субсидии устанавливается в размере 100% от размера авансового платежа, но не более 30% от общей стоимости оборудования. При этом максимальная сумма субсидии не может превышать 1 млн рублей. Депутаты одобрили внесение предлагаемых изменений в муниципальную программу. Напомним, такая мера поддержки субъектов предпринимательской деятельности финансируется из местного и регионального бюджетов. По итогам 2018 года объём финансирования составил около 1,7 млн рублей на реализацию двух проектов. В этом году уже выделено 700 тысяч рублей на возмещение аванса по договору лизинга оборудования для одного субъекта предпринимательской деятельности. Ожидается, что до конца года субсидия будет предоставлена ещё двум предпринимателям. Планируется, что общая сумма в 2019 году с учётом краевого софинансирования составит около 2,2 млн рублей. Фото Елены Белаловой

Просмотров:232 Такая мера поддержки субъектов предпринимательской деятельности предусмотрена муниципальной программой «Развитие потребительского рынка и услуг, поддержка малого и среднего предпринимательства», сообщает пресс-служба администрации Норильска.В ходе заседания депутатской комиссии по бюджету и собственности парламентарии рассмотрели вопрос внесения изменений в эту программу, чтобы привести её в соответствие с государственной программой Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» для получения регионального софинансирования. В частности, вносится уточнение по максимальной сумме субсидии на возмещение авансового платежа по договорам лизинга на приобретение оборудования.По условиям программы, сумма субсидии устанавливается в размере 100% от размера авансового платежа, но не более 30% от общей стоимости оборудования. При этом максимальная сумма субсидии не может превышать 1 млн рублей.Депутаты одобрили внесение предлагаемых изменений в муниципальную программу.Напомним, такая мера поддержки субъектов предпринимательской деятельности финансируется из местного и регионального бюджетов. По итогам 2018 года объём финансирования составил около 1,7 млн рублей на реализацию двух проектов. В этом году уже выделено 700 тысяч рублей на возмещение аванса по договору лизинга оборудования для одного субъекта предпринимательской деятельности. Ожидается, что до конца года субсидия будет предоставлена ещё двум предпринимателям. Планируется, что общая сумма в 2019 году с учётом краевого софинансирования составит около 2,2 млн рублей.Фото Елены Белаловой