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20 мая 2019, 13:53



В Норильске прошло первое посвящение в активисты Российского движения школьников.

С приветственными словами к школьникам обратилась и. о. начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Виктория Соколова: «Я рада поздравить вас с новым этапом в вашей жизни. Вы самые активные и умные, болеющие за своё дело ребята. Оставайтесь такими же энергичными, идите по жизни с высоко поднятой головой и будьте верны своему делу», - сказала она. По завершении торжественной части для школьников были организованы интерактивные площадки. Добавим, что Российское движение школьников - общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, образованная в 2015 году в соответствии с указом президента России. Её цель - совершенствование работы с подрастающим поколением. Сегодня в рамках проекта во всех норильских школах есть сотни участников РДШ, однако отметим, что именно в активисты движения ребята были посвящены впервые. Фото предоставлено Молодежным центром

Просмотров:271 Мероприятие состоялось в Молодёжном центре в минувшую субботу. Ряды активистов пополнили 83 юных норильчан, которым были вручены знаки движения.С приветственными словами к школьникам обратилась и. о. начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Виктория Соколова:«Я рада поздравить вас с новым этапом в вашей жизни. Вы самые активные и умные, болеющие за своё дело ребята. Оставайтесь такими же энергичными, идите по жизни с высоко поднятой головой и будьте верны своему делу», - сказала она.По завершении торжественной части для школьников были организованы интерактивные площадки.Добавим, что Российское движение школьников - общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, образованная в 2015 году в соответствии с указом президента России. Её цель - совершенствование работы с подрастающим поколением. Сегодня в рамках проекта во всех норильских школах есть сотни участников РДШ, однако отметим, что именно в активисты движения ребята были посвящены впервые.Фото предоставлено Молодежным центром