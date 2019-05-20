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20 мая 2019, 13:56



В России начнут по-новому считать плату за отопление.

Однако действие закона (если его примут) распространится только на дома, в которых все квартиры оборудованы счетчиками на батареях. Сегодня это около 20% жилого фонда по всей России, преимущественно новостройки. Если счетчиков нет, платить придется по-старому. Фото inmyroom.ru

Просмотров:336 Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый порядок, пишет РБК. Жители будут платить за потребление тепла на основе показаний индивидуального счетчика и только потом — общедомового. Все поправки внесут в Жилищный кодекс.Однако действие закона (если его примут) распространится только на дома, в которых все квартиры оборудованы счетчиками на батареях. Сегодня это около 20% жилого фонда по всей России, преимущественно новостройки. Если счетчиков нет, платить придется по-старому.Фото inmyroom.ru