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20 мая 2019, 15:09

23 начинающих бизнесмена Норильска прошли курс «Азбука предпринимателя».


Обучение было организовано Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и Корпорацией малого и среднего предпринимательства. В течение трех дней, с 13 по 15 мая, желающие начать собственное дело под кураторством экспертов формировали маркетинговые стратегии, осваивали организацию финансового и управленческого учёта в бизнесе. В интерактивной форме слушатели, среди которых были студенты НГИИ, решали непростые ситуационные задачи, генерировали бизнес-идеи, учились моделировать собственные бизнес-планы, изучали возможности финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае, и в частности в Норильске.
Итогом обучения стали 23 сформированные бизнес-идеи. Каждый из слушателей курса защитил собственный проект, который при доработке и учёте замечаний экспертов может быть реализован в Норильске. Среди идей, которые начинающие предприниматели хотят претворить в жизнь: магазин полезных продуктов, клиника психологической помощи, зоогостиница, бьюти-пространство, отличающееся от привычных салонов красоты более узким профилем, йога-студия, фреш-бар. Все слушатели, завершившие курс, получили сертификаты от Корпорации МСП.
Кроме того, прошедшие обучение студенты НГИИ высказали желание создать в своем институте клуб развития бизнес-компетенций, который поможет поддерживать контакт с городским бизнес-сообществом, а также повышать уровень знаний в области предпринимательства.
Завершившаяся «Азбука предпринимателя» - это первый курс в рамках комплексной программы Корпорации МСП, которая предполагает проведение двух пятидневных тренингов и десяти дополнительных образовательных модулей. В сентябре Агентством запланирована организация аналогичного тренинга, а в октябре - курса для действующих бизнесменов.
Ближайший образовательный модуль «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатор МСП» запланирован на 4 июня.
Фото Николая Щипко
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12:44   Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. 12:27   Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
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17:34   Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля». 16:37   Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36   В Правила землепользования и застройки города внесут изменения. 16:33   Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
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13:55   Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров. 11:48   Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
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