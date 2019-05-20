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20 мая 2019, 15:09



23 начинающих бизнесмена Норильска прошли курс «Азбука предпринимателя».

Итогом обучения стали 23 сформированные бизнес-идеи. Каждый из слушателей курса защитил собственный проект, который при доработке и учёте замечаний экспертов может быть реализован в Норильске. Среди идей, которые начинающие предприниматели хотят претворить в жизнь: магазин полезных продуктов, клиника психологической помощи, зоогостиница, бьюти-пространство, отличающееся от привычных салонов красоты более узким профилем, йога-студия, фреш-бар. Все слушатели, завершившие курс, получили сертификаты от Корпорации МСП. Кроме того, прошедшие обучение студенты НГИИ высказали желание создать в своем институте клуб развития бизнес-компетенций, который поможет поддерживать контакт с городским бизнес-сообществом, а также повышать уровень знаний в области предпринимательства. Завершившаяся «Азбука предпринимателя» - это первый курс в рамках комплексной программы Корпорации МСП, которая предполагает проведение двух пятидневных тренингов и десяти дополнительных образовательных модулей. В сентябре Агентством запланирована организация аналогичного тренинга, а в октябре - курса для действующих бизнесменов. Ближайший образовательный модуль «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатор МСП» запланирован на 4 июня. Фото Николая Щипко

Просмотров:262 Обучение было организовано Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и Корпорацией малого и среднего предпринимательства. В течение трех дней, с 13 по 15 мая, желающие начать собственное дело под кураторством экспертов формировали маркетинговые стратегии, осваивали организацию финансового и управленческого учёта в бизнесе. В интерактивной форме слушатели, среди которых были студенты НГИИ, решали непростые ситуационные задачи, генерировали бизнес-идеи, учились моделировать собственные бизнес-планы, изучали возможности финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае, и в частности в Норильске.Итогом обучения стали 23 сформированные бизнес-идеи. Каждый из слушателей курса защитил собственный проект, который при доработке и учёте замечаний экспертов может быть реализован в Норильске. Среди идей, которые начинающие предприниматели хотят претворить в жизнь: магазин полезных продуктов, клиника психологической помощи, зоогостиница, бьюти-пространство, отличающееся от привычных салонов красоты более узким профилем, йога-студия, фреш-бар. Все слушатели, завершившие курс, получили сертификаты от Корпорации МСП.Кроме того, прошедшие обучение студенты НГИИ высказали желание создать в своем институте клуб развития бизнес-компетенций, который поможет поддерживать контакт с городским бизнес-сообществом, а также повышать уровень знаний в области предпринимательства.Завершившаяся «Азбука предпринимателя» - это первый курс в рамках комплексной программы Корпорации МСП, которая предполагает проведение двух пятидневных тренингов и десяти дополнительных образовательных модулей. В сентябре Агентством запланирована организация аналогичного тренинга, а в октябре - курса для действующих бизнесменов.Ближайший образовательный модуль «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатор МСП» запланирован на 4 июня.Фото Николая Щипко