Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 мая 2019, 15:10



Библиотеку на Котульского, 15, ждёт впечатляющее обновление.

По мнению Татьяны Журавлёвой, заместителя директора ЦБС, сделать предстоит немало: модернизировать нужно не только помещение, но и всю систему работы библиотеки. Сегодня это учреждение по сути является детской библиотекой, а должна стать городской и предложить всем горожанам новые культурные, образовательные, информационные услуги.

Просмотров:304 В Красноярске состоялось заседание экспертного совета по рассмотрению концепций модернизации публичных библиотек Красноярского края. От Норильска была предложена библиотека семейного чтения № 3 на Котульского. Заявку на совете представили заведующая учреждением Марина Ларионова, директор Централизованная библиотечной системы Норильска Татьяна Кочеткова и заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва. После рассмотрения всех заявок экспертный совет поддержал норильскую концепцию, то есть уже в 2020 году в городе появится первая модернизированная библиотека, которая, к слову, получит имя директора первой норильской библиотеки Константина Аптекмана.По мнению Татьяны Журавлёвой, заместителя директора ЦБС, сделать предстоит немало: модернизировать нужно не только помещение, но и всю систему работы библиотеки. Сегодня это учреждение по сути является детской библиотекой, а должна стать городской и предложить всем горожанам новые культурные, образовательные, информационные услуги.