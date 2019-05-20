Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 мая 2019, 15:15



Вчера в Норильске начался полярный день.

Полярный день - это одна из климатических «достопримечательностей» наших широт. Считается, что именно с этого дня в городе наступает настоящая северная весна. Фото Александра Харитонова

Просмотров:286 По данным синоптиков, в Норильске полярный день начинается 19 мая и длится до 25 июля. Его сменяют белые ночи, которые продолжаются до 15 августа. Затем наступают сумеречные ночи.Полярный день - это одна из климатических «достопримечательностей» наших широт. Считается, что именно с этого дня в городе наступает настоящая северная весна.Фото Александра Харитонова