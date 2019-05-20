Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 мая 2019, 15:52

Норильчане отметили наступление полярного дня.


Праздник «Круглосуточное солнце вокруг Белого мишки», прошедший в просветительском центре «Белый мишка», собрал более 1500 гостей – семей с детьми, приехавших из всех районов города.
Центр «Белый мишка» был создан в октябре прошлого года. В нём норильским школьникам на бесплатных занятиях рассказывают о белых медведях и других обитателях Заполярья и Арктики. Восемь групп первоклашек, около 50 ребят, на творческих занятиях лепят, рисуют и мастерят мишек, учатся делать компьютерные мультики, таким нестандартным способом узнавая об экологии Арктики. Ещё одна группа – выходного дня - собирает ребят разных возрастов из тех, кто не успевает на занятия в будни.
Работа просветительского центра — это часть большой программы «Сохраним белого медведя», которую сообща ведут Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологический фонд Сибирского федерального университета. В неё входит и исследование учёными трёх российских популяций белого медведя — карско–баренцовоморской, лаптевской и чукотско–аляскинской и антибраконьерская кампания по защите занесённого в Красную книгу хищника.
Белый медведь — символ не только Арктики, но и Норильска, недаром он изображён на гербе нашего города. Именно поэтому Норильск был выбран стартовой площадкой работы центра «Белый мишка». Как пояснил Роман Лалетин, член правления экофонда СФУ, учебная программа центра была разработана специалистами Сибирского федерального университета таким образом, что на уроках изучается не только белый мишка, но и весь арктический животный мир: «Мы рассказываем детям, почему важно беречь природу. Надеемся, это поможет снизить и случаи браконьерства. Также ученики узнают многое о культуре коренных малочисленных народов Севера и истории малой родины. У нас большие планы: расширять наши просветительские программы, охватывая учеников средних и старших классов».
На празднике наступления полярного дня были задействованы почти все площади Молодёжного центра: 12 анимационных и обучающих станций. Дети стали участниками флешмоба с белым мишкой, погрузились в виртуальную реальность «Рисуя лето», совместно с VR-студией «Ремпейдж» создали анимационный мультфильм из пластилина «Белый мишка и лето» с участием КВКО «Экран». Педагогами просветительского центра «Белый мишка» и партнёрами праздника был проведён ряд мастер-классов: мастерская по созданию настоящих солнечных очков, своими руками ребята сделали сувенир – магнит гаги-гребенушки, а заодно узнали, что это за птичка. Под руководством ведущего специалиста отдела экологического просвещения Объединенной дирекции заповедников Таймыра Алены Захватихата прошёл музыкальный мастер-класс «Звуки лета» от школы африканских барабанов Mango pie, а также - мастер-класс по созданию очаровательной диадемы из бумажных бабочек под руководством педагога центра «Белый мишка» Натальи Булюкиной. Помимо этого, на одном из этажей Молодёжного центра гости праздника стали посетителями выставки художественных работ «Лето, ах лето» творческих объединений «Вернисаж» и «Акварели». Также ребят и их родителей порадовало шоу мыльных пузырей и бесплатное сладкое угощение в каждую «лапу» – сахарная вата и мороженое «Белый мишка» от партнёров праздника Норильского молокозавода.
«Особенно важно, чтобы дети занимались творчеством вместе с родителями, была по-настоящему тёплая атмосфера. Мероприятие считаю удавшимся на 100%, в дальнейшем планируем продолжить и развивать это направление работы нашего центра. Мамы и папы, кстати, говорили нам, что дети, занимающиеся в центре, больше говорят о природе, лучше с ней знакомы. Мы рады. Поверьте, непростая задача найти методику работы с детьми, которая совмещала бы серьёзные знания по природоведению с подключением передовых технологий обучения – дополненной и виртуальной реальности, графических и анимационных программ. Но, судя по числу наших гостей на празднике, пока это у нас получается», - делится Роман Лалетин.
Уже сейчас Центр строит летние планы, в числе которых – походы в выходные дни и встречи со специалистами объединенной дирекции заповедников Таймыра, которые из первых уст поделятся важной информацией о природе нашей территории.
Ещё одна идея, вынашиваемая организаторами центра «Белый мишка», - дополнительные семейные занятия, на которые бы дети приходили не классом, а семьями. В последующих планах организаторов и педагогов Центра - активно внедрять современные технологии в уроки, разрабатывать программы для детей старших классов и даже открыть похожие просветительские центры в других арктических регионах нашей страны.
Фото предоставлено Молодежным центром Норильска
Просмотров:245
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 21 мая 2019 
12:03   Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки. 12:02   Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
11:30   Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии. 10:20   Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.

 20 мая 2019 
17:13   Ледоход в 880 километрах от Дудинки. За выходные кромка льда приблизилась к нам на сотню километров. 16:17   Дом детского творчества Кайеркана закрыл творческий сезон большим концертом, в котором ребята продемонстрировали всё, чему научились за год.
16:13   В Талнахе выявили сильнейших боксёров в рамках турнира «Первый ринг». 15:52   Норильчане отметили наступление полярного дня.
15:15   Вчера в Норильске начался полярный день. 15:10   Библиотеку на Котульского, 15, ждёт впечатляющее обновление.
15:09   23 начинающих бизнесмена Норильска прошли курс «Азбука предпринимателя». 13:56   В России начнут по-новому считать плату за отопление.
13:53   В Норильске прошло первое посвящение в активисты Российского движения школьников. 13:50   Норильские предприниматели могут возместить часть затрат по договорам приобретения оборудования в лизинг.
12:55   Норильск спешит делать добрые дела. В четвёртый раз волонтёры проведут ряд экологических акций в рамках марафона «ПонесЛось!». 12:36   В корпоративном университете прошла пятая инвестиционная сессия курса «Социальное предпринимательство».
11:37   Летом в Норильске заменят несколько светофорных объектов и освещение на целом ряде улиц. 10:03   В ходе летней ремонтной кампании в Норильске построят мосты и отремонтируют водопропускные трубы.

 17 мая 2019 
17:21   Этим летом в Норильске появится несколько новых остановок. 17:16   Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году отремонтируют 118 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.
16:32   Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли. 16:32   30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.
15:42   Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша. 15:31   Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.
13:46   К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников. 12:44   Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».
12:44   Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. 12:27   Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
10:59   Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан». 10:49   В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.
10:23   В ночь с субботы на воскресенье проехать в Алыкель будет нельзя.

 16 мая 2019 
18:14   Горячая линия по качеству детских товаров и отдыха будет работать в Норильске с 20 мая по 3 июня. 18:13   С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа через реку Дудинку.
17:34   Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля». 16:37   Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36   В Правила землепользования и застройки города внесут изменения. 16:33   Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15   «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина. 13:57   Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55   Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров. 11:48   Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42   По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня. 11:04   Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
10:13   В центре «Виктория» прошел «Праздник смелых и отважных «Я горжусь своим отцом!» - соревнование между папами и сыновьями.

 15 мая 2019 
20:14   Сегодня стартовал второй этап морской исследовательской экспедиции «Трансарктика-2019». 19:52   В Норильске завершился городской смотр-конкурс «Школьная пора».
18:26   Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега. 18:22   Сегодня в рамках детского Чудо-Чадо-Карнавала стартует фотоконкурс.
17:54   Каждому – по потребности? В Красноярске обсудили законопроект, который позволит переводить средства из фонда капремонта между муниципалитетами. 17:00   Более 40 тысяч вакансий предлагает для постоянной работы служба занятости Красноярского края.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх