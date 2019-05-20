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20 мая 2019, 15:52



Норильчане отметили наступление полярного дня.

Центр «Белый мишка» был создан в октябре прошлого года. В нём норильским школьникам на бесплатных занятиях рассказывают о белых медведях и других обитателях Заполярья и Арктики. Восемь групп первоклашек, около 50 ребят, на творческих занятиях лепят, рисуют и мастерят мишек, учатся делать компьютерные мультики, таким нестандартным способом узнавая об экологии Арктики. Ещё одна группа – выходного дня - собирает ребят разных возрастов из тех, кто не успевает на занятия в будни. Работа просветительского центра — это часть большой программы «Сохраним белого медведя», которую сообща ведут Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологический фонд Сибирского федерального университета. В неё входит и исследование учёными трёх российских популяций белого медведя — карско–баренцовоморской, лаптевской и чукотско–аляскинской и антибраконьерская кампания по защите занесённого в Красную книгу хищника. Белый медведь — символ не только Арктики, но и Норильска, недаром он изображён на гербе нашего города. Именно поэтому Норильск был выбран стартовой площадкой работы центра «Белый мишка». Как пояснил Роман Лалетин, член правления экофонда СФУ, учебная программа центра была разработана специалистами Сибирского федерального университета таким образом, что на уроках изучается не только белый мишка, но и весь арктический животный мир: «Мы рассказываем детям, почему важно беречь природу. Надеемся, это поможет снизить и случаи браконьерства. Также ученики узнают многое о культуре коренных малочисленных народов Севера и истории малой родины. У нас большие планы: расширять наши просветительские программы, охватывая учеников средних и старших классов». На празднике наступления полярного дня были задействованы почти все площади Молодёжного центра: 12 анимационных и обучающих станций. Дети стали участниками флешмоба с белым мишкой, погрузились в виртуальную реальность «Рисуя лето», совместно с VR-студией «Ремпейдж» создали анимационный мультфильм из пластилина «Белый мишка и лето» с участием КВКО «Экран». Педагогами просветительского центра «Белый мишка» и партнёрами праздника был проведён ряд мастер-классов: мастерская по созданию настоящих солнечных очков, своими руками ребята сделали сувенир – магнит гаги-гребенушки, а заодно узнали, что это за птичка. Под руководством ведущего специалиста отдела экологического просвещения Объединенной дирекции заповедников Таймыра Алены Захватихата прошёл музыкальный мастер-класс «Звуки лета» от школы африканских барабанов Mango pie, а также - мастер-класс по созданию очаровательной диадемы из бумажных бабочек под руководством педагога центра «Белый мишка» Натальи Булюкиной. Помимо этого, на одном из этажей Молодёжного центра гости праздника стали посетителями выставки художественных работ «Лето, ах лето» творческих объединений «Вернисаж» и «Акварели». Также ребят и их родителей порадовало шоу мыльных пузырей и бесплатное сладкое угощение в каждую «лапу» – сахарная вата и мороженое «Белый мишка» от партнёров праздника Норильского молокозавода. «Особенно важно, чтобы дети занимались творчеством вместе с родителями, была по-настоящему тёплая атмосфера. Мероприятие считаю удавшимся на 100%, в дальнейшем планируем продолжить и развивать это направление работы нашего центра. Мамы и папы, кстати, говорили нам, что дети, занимающиеся в центре, больше говорят о природе, лучше с ней знакомы. Мы рады. Поверьте, непростая задача найти методику работы с детьми, которая совмещала бы серьёзные знания по природоведению с подключением передовых технологий обучения – дополненной и виртуальной реальности, графических и анимационных программ. Но, судя по числу наших гостей на празднике, пока это у нас получается», - делится Роман Лалетин. Уже сейчас Центр строит летние планы, в числе которых – походы в выходные дни и встречи со специалистами объединенной дирекции заповедников Таймыра, которые из первых уст поделятся важной информацией о природе нашей территории. Ещё одна идея, вынашиваемая организаторами центра «Белый мишка», - дополнительные семейные занятия, на которые бы дети приходили не классом, а семьями. В последующих планах организаторов и педагогов Центра - активно внедрять современные технологии в уроки, разрабатывать программы для детей старших классов и даже открыть похожие просветительские центры в других арктических регионах нашей страны. Фото предоставлено Молодежным центром Норильска

Просмотров:245 Праздник «Круглосуточное солнце вокруг Белого мишки», прошедший в просветительском центре «Белый мишка», собрал более 1500 гостей – семей с детьми, приехавших из всех районов города.Центр «Белый мишка» был создан в октябре прошлого года. В нём норильским школьникам на бесплатных занятиях рассказывают о белых медведях и других обитателях Заполярья и Арктики. Восемь групп первоклашек, около 50 ребят, на творческих занятиях лепят, рисуют и мастерят мишек, учатся делать компьютерные мультики, таким нестандартным способом узнавая об экологии Арктики. Ещё одна группа – выходного дня - собирает ребят разных возрастов из тех, кто не успевает на занятия в будни.Работа просветительского центра — это часть большой программы «Сохраним белого медведя», которую сообща ведут Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологический фонд Сибирского федерального университета. В неё входит и исследование учёными трёх российских популяций белого медведя — карско–баренцовоморской, лаптевской и чукотско–аляскинской и антибраконьерская кампания по защите занесённого в Красную книгу хищника.Белый медведь — символ не только Арктики, но и Норильска, недаром он изображён на гербе нашего города. Именно поэтому Норильск был выбран стартовой площадкой работы центра «Белый мишка». Как пояснил Роман Лалетин, член правления экофонда СФУ, учебная программа центра была разработана специалистами Сибирского федерального университета таким образом, что на уроках изучается не только белый мишка, но и весь арктический животный мир: «Мы рассказываем детям, почему важно беречь природу. Надеемся, это поможет снизить и случаи браконьерства. Также ученики узнают многое о культуре коренных малочисленных народов Севера и истории малой родины. У нас большие планы: расширять наши просветительские программы, охватывая учеников средних и старших классов».На празднике наступления полярного дня были задействованы почти все площади Молодёжного центра: 12 анимационных и обучающих станций. Дети стали участниками флешмоба с белым мишкой, погрузились в виртуальную реальность «Рисуя лето», совместно с VR-студией «Ремпейдж» создали анимационный мультфильм из пластилина «Белый мишка и лето» с участием КВКО «Экран». Педагогами просветительского центра «Белый мишка» и партнёрами праздника был проведён ряд мастер-классов: мастерская по созданию настоящих солнечных очков, своими руками ребята сделали сувенир – магнит гаги-гребенушки, а заодно узнали, что это за птичка. Под руководством ведущего специалиста отдела экологического просвещения Объединенной дирекции заповедников Таймыра Алены Захватихата прошёл музыкальный мастер-класс «Звуки лета» от школы африканских барабанов Mango pie, а также - мастер-класс по созданию очаровательной диадемы из бумажных бабочек под руководством педагога центра «Белый мишка» Натальи Булюкиной. Помимо этого, на одном из этажей Молодёжного центра гости праздника стали посетителями выставки художественных работ «Лето, ах лето» творческих объединений «Вернисаж» и «Акварели». Также ребят и их родителей порадовало шоу мыльных пузырей и бесплатное сладкое угощение в каждую «лапу» – сахарная вата и мороженое «Белый мишка» от партнёров праздника Норильского молокозавода.«Особенно важно, чтобы дети занимались творчеством вместе с родителями, была по-настоящему тёплая атмосфера. Мероприятие считаю удавшимся на 100%, в дальнейшем планируем продолжить и развивать это направление работы нашего центра. Мамы и папы, кстати, говорили нам, что дети, занимающиеся в центре, больше говорят о природе, лучше с ней знакомы. Мы рады. Поверьте, непростая задача найти методику работы с детьми, которая совмещала бы серьёзные знания по природоведению с подключением передовых технологий обучения – дополненной и виртуальной реальности, графических и анимационных программ. Но, судя по числу наших гостей на празднике, пока это у нас получается», - делится Роман Лалетин.Уже сейчас Центр строит летние планы, в числе которых – походы в выходные дни и встречи со специалистами объединенной дирекции заповедников Таймыра, которые из первых уст поделятся важной информацией о природе нашей территории.Ещё одна идея, вынашиваемая организаторами центра «Белый мишка», - дополнительные семейные занятия, на которые бы дети приходили не классом, а семьями. В последующих планах организаторов и педагогов Центра - активно внедрять современные технологии в уроки, разрабатывать программы для детей старших классов и даже открыть похожие просветительские центры в других арктических регионах нашей страны.Фото предоставлено Молодежным центром Норильска