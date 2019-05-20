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20 мая 2019, 16:13



В Талнахе выявили сильнейших боксёров в рамках турнира «Первый ринг».

Прошедшие соревнования стали завершающими для норильских боксёров в этом спортивном сезоне. Новый сезон для них начнётся в сентябре выездным турниром памяти тренера Романа Давыдова, который пройдёт в Туруханске. Ближайшие же городские состязания состоятся в октябре и будут посвящены открытию спортивного сезона.

Просмотров:232 Состязания прошли на базе спортивной школы № 4. В них приняли участие самые младшие воспитанники спортшколы, для некоторых из них этот выход на ринг в рамках официальных боёв стал первым. По словам главного судьи турнира Максима Трофимова, несмотря на юный возраст ребят, многие уже сейчас выделяются своей целеустремлённостью и в будущем могут рассчитывать на заслуженное внимание. Особенно Трофимов выделил Тамерлана Итупова, Егора Карасёва, Максима Монастырских.Прошедшие соревнования стали завершающими для норильских боксёров в этом спортивном сезоне. Новый сезон для них начнётся в сентябре выездным турниром памяти тренера Романа Давыдова, который пройдёт в Туруханске. Ближайшие же городские состязания состоятся в октябре и будут посвящены открытию спортивного сезона.