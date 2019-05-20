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20 мая 2019, 16:17



Дом детского творчества Кайеркана закрыл творческий сезон большим концертом, в котором ребята продемонстрировали всё, чему научились за год.

Поздравляя своих коллег и учеников с завершением учебного года, директор Дома детского творчества Тамара Кондик отметила, что уходящий сезон был необычайно насыщенным, ярким, динамичным: «В течение этого года реализовывались более 30 образовательных программ, и часть этой работы мы сегодня увидели на сцене. Нам действительно есть чем гордиться! Высочайшее мастерство и профессионализм – вот отличительные черты педагогов Дома детского творчества. Мы закрываем творческий сезон, но не прощаемся, потому что впереди у нас новые встречи, насыщенные яркими событиями и достижениями». Фото Дмитрия Бакланова

Просмотров:240 В празднике детского творчества приняли участие все творческие коллективы учреждения: хореографические ансамбли «Самоцветы» и «Надежда», вокальная студия «Ровесник», ребята из творческого объединения «Лира» и театральной студии «Кулиска» блистали на сцене; украсили концерт видеоработы юных журналистов студии «Перемена». Те же, чьё творчество связано с прикладным искусством, с удовольствием побывали на празднике в качестве зрителей.Поздравляя своих коллег и учеников с завершением учебного года, директор Дома детского творчества Тамара Кондик отметила, что уходящий сезон был необычайно насыщенным, ярким, динамичным:«В течение этого года реализовывались более 30 образовательных программ, и часть этой работы мы сегодня увидели на сцене. Нам действительно есть чем гордиться! Высочайшее мастерство и профессионализм – вот отличительные черты педагогов Дома детского творчества. Мы закрываем творческий сезон, но не прощаемся, потому что впереди у нас новые встречи, насыщенные яркими событиями и достижениями».Фото Дмитрия Бакланова