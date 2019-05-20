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20 мая 2019, 17:13



Ледоход в 880 километрах от Дудинки. За выходные кромка льда приблизилась к нам на сотню километров.



Просмотров:494 Сегодня в посёлке Бахта, что в 880 километрах от столицы Таймыра, наблюдается редкий ледоход, сообщает управление по делам ГО и ЧС Дудинки. Кромка льда приближается к посёлку Верхне-Имбатское. Год назад в это время граница ледового поля миновала Канготово. Отставание по сравнению с прошлым годом составляет около 200 километров.