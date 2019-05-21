Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 мая 2019, 10:20

Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.


АРН вновь стало образовательной площадкой. На этот раз внешние эксперты – Инна Пехова и Валерий Афанасьев, вице-президент и операционный директор Национального туристического союза, – рассказали норильским предпринимателям в области гостиничного бизнеса, как привлечь постояльцев и оставить приятные впечатление об отдыхе, делится пресс-служба Агентства.
Эксперты считают: у Норильска большой потенциал в части развития туризма и гостиничного бизнеса. Туроператоры прогнозируют повышение спроса на 30% в сравнении с прошлым годом. При этом важно понимать, что прибывающие на Таймыр гости - это люди с большим туристическим опытом и соответствующими ожиданиями относительно сервиса. Первое, над чем необходимо работать уже действующим или будущим отельерам, - повышение качества предоставления услуг. Одна из рекомендаций экспертов – введение в гостиницах уровня 4-5 звёзд должности консьержа. Такой человек, считают Инна Пехова и Валерий Афанасьев, поможет постояльцам ориентироваться в городе, посетить те места, которые понравятся гостям. Уровень сервиса напрямую зависит от квалификации персонала. Поэтому владельцам отелей следует организовывать для сотрудников образовательные тренинги и программы повышения квалификации.
Специалисты отметили, что Норильск уже сегодня нуждается в увеличении номерного фонда. По мере развития и продвижения турпродуктов потребность, скорее всего, возрастёт. Сегодня в нашем городе работают три гостиницы, общий фонд которых составляет 322 номера. Ещё 98 мест может предоставить хостел. Ведётся строительство трёх отелей. После их открытия появится ещё 260 номеров различной категории.
Эксперты подчеркнули: несмотря на то что основные впечатления туристов складываются из эмоций от увиденного, гостиничный сервис обязан предоставлять современный пакет услуг. В том числе – доступный wi-fi, персональный сервис и гостевые приложения для смартфонов.
Повышению доходности отелей будет способствовать расширение услуг: выездное обслуживание, мини-маркет на ресепшн, продажа пакетных предложений. Снизить затраты отелям и гостиницам поможет переход на аутсорс, например, персонала, оказывающего прачечные и транспортные услуги.
Говорили на семинаре и о продвижении. Одним из эффективных способов по-прежнему остаётся сайт. Не отвечающие современным требованиям информационные ресурсы не только не привлекут гостей, они способны принести убытки. Ещё один инструмент, который часто недооценивают владельцы гостиниц, - рекомендательный маркетинг. Практика показывает, что среди новых постояльцев немало тех, кто выбрал отель, основываясь на отзывах своих друзей и знакомых. Гости, впервые прибывшие в отель, формируют клиентскую базу, с которой тоже следует работать: поддерживать контакт после их выезда, сообщать о программах лояльности, планируемых акциях.
Качественная работа гостиниц на одной территории достигается во многом посредством эффективного сотрудничества владельцев. В случае когда отельеры придерживаются единой политики ценообразования, выигрывают все. Поэтому стоимость должна формироваться в зависимости от сезона или событийной повестки территории.
Инна Пехова и Валерий Афанасьев посетили норильские гостиницы, оценили качество предоставляемых услуг и заполняемость номеров, проконсультировали управляющих относительно возможностей развития.
Эксперты рассказали, что первые изменения в работе отелей, при условии, что собственники воспользуются полученными знаниями, будут видны уже через полтора года.
Фото Алены Ивановой
Просмотров:134
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 21 мая 2019 
12:03   Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки. 12:02   Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
11:30   Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии. 10:20   Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.

 20 мая 2019 
17:13   Ледоход в 880 километрах от Дудинки. За выходные кромка льда приблизилась к нам на сотню километров. 16:17   Дом детского творчества Кайеркана закрыл творческий сезон большим концертом, в котором ребята продемонстрировали всё, чему научились за год.
16:13   В Талнахе выявили сильнейших боксёров в рамках турнира «Первый ринг». 15:52   Норильчане отметили наступление полярного дня.
15:15   Вчера в Норильске начался полярный день. 15:10   Библиотеку на Котульского, 15, ждёт впечатляющее обновление.
15:09   23 начинающих бизнесмена Норильска прошли курс «Азбука предпринимателя». 13:56   В России начнут по-новому считать плату за отопление.
13:53   В Норильске прошло первое посвящение в активисты Российского движения школьников. 13:50   Норильские предприниматели могут возместить часть затрат по договорам приобретения оборудования в лизинг.
12:55   Норильск спешит делать добрые дела. В четвёртый раз волонтёры проведут ряд экологических акций в рамках марафона «ПонесЛось!». 12:36   В корпоративном университете прошла пятая инвестиционная сессия курса «Социальное предпринимательство».
11:37   Летом в Норильске заменят несколько светофорных объектов и освещение на целом ряде улиц. 10:03   В ходе летней ремонтной кампании в Норильске построят мосты и отремонтируют водопропускные трубы.

 17 мая 2019 
17:21   Этим летом в Норильске появится несколько новых остановок. 17:16   Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году отремонтируют 118 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.
16:32   Норильск нуждается в отелях, считают эксперты туристической отрасли. 16:32   30 рублей внутри районов, 44 – на межрайонных маршрутах: с 1 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Норильска.
15:42   Сегодня на малой сцене Заполярного театра драмы состоится премьера спектакля «Наизнанку» в постановке приезжего режиссера Дмитрия Акриша. 15:31   Этим летом норильчане, улетающие в отпуск, будут подъезжать к самолету на автобусе – телетрапы работать не будут.
13:46   К концу 2019 года Национальная электронная библиотека (НЭБ) представит приложение культурного образовательного минимума для школьников. 12:44   Персональная выставка Евгения Щемилина «Я — Норильск» откроется в Норильске в «Музейную ночь».
12:44   Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. 12:27   Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
10:59   Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан». 10:49   В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.
10:23   В ночь с субботы на воскресенье проехать в Алыкель будет нельзя.

 16 мая 2019 
18:14   Горячая линия по качеству детских товаров и отдыха будет работать в Норильске с 20 мая по 3 июня. 18:13   С сегодняшнего дня закрыта ледовая переправа через реку Дудинку.
17:34   Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля». 16:37   Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36   В Правила землепользования и застройки города внесут изменения. 16:33   Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15   «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина. 13:57   Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55   Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров. 11:48   Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42   По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня. 11:04   Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
10:13   В центре «Виктория» прошел «Праздник смелых и отважных «Я горжусь своим отцом!» - соревнование между папами и сыновьями.

 15 мая 2019 
20:14   Сегодня стартовал второй этап морской исследовательской экспедиции «Трансарктика-2019». 19:52   В Норильске завершился городской смотр-конкурс «Школьная пора».
18:26   Город охвачен снегоуборочной страдой. Управляющие компании активно освобождают дворы от снега. 18:22   Сегодня в рамках детского Чудо-Чадо-Карнавала стартует фотоконкурс.
17:54   Каждому – по потребности? В Красноярске обсудили законопроект, который позволит переводить средства из фонда капремонта между муниципалитетами. 17:00   Более 40 тысяч вакансий предлагает для постоянной работы служба занятости Красноярского края.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх