Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 мая 2019, 10:20



Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.

Эксперты считают: у Норильска большой потенциал в части развития туризма и гостиничного бизнеса. Туроператоры прогнозируют повышение спроса на 30% в сравнении с прошлым годом. При этом важно понимать, что прибывающие на Таймыр гости - это люди с большим туристическим опытом и соответствующими ожиданиями относительно сервиса. Первое, над чем необходимо работать уже действующим или будущим отельерам, - повышение качества предоставления услуг. Одна из рекомендаций экспертов – введение в гостиницах уровня 4-5 звёзд должности консьержа. Такой человек, считают Инна Пехова и Валерий Афанасьев, поможет постояльцам ориентироваться в городе, посетить те места, которые понравятся гостям. Уровень сервиса напрямую зависит от квалификации персонала. Поэтому владельцам отелей следует организовывать для сотрудников образовательные тренинги и программы повышения квалификации. Специалисты отметили, что Норильск уже сегодня нуждается в увеличении номерного фонда. По мере развития и продвижения турпродуктов потребность, скорее всего, возрастёт. Сегодня в нашем городе работают три гостиницы, общий фонд которых составляет 322 номера. Ещё 98 мест может предоставить хостел. Ведётся строительство трёх отелей. После их открытия появится ещё 260 номеров различной категории. Эксперты подчеркнули: несмотря на то что основные впечатления туристов складываются из эмоций от увиденного, гостиничный сервис обязан предоставлять современный пакет услуг. В том числе – доступный wi-fi, персональный сервис и гостевые приложения для смартфонов. Повышению доходности отелей будет способствовать расширение услуг: выездное обслуживание, мини-маркет на ресепшн, продажа пакетных предложений. Снизить затраты отелям и гостиницам поможет переход на аутсорс, например, персонала, оказывающего прачечные и транспортные услуги. Говорили на семинаре и о продвижении. Одним из эффективных способов по-прежнему остаётся сайт. Не отвечающие современным требованиям информационные ресурсы не только не привлекут гостей, они способны принести убытки. Ещё один инструмент, который часто недооценивают владельцы гостиниц, - рекомендательный маркетинг. Практика показывает, что среди новых постояльцев немало тех, кто выбрал отель, основываясь на отзывах своих друзей и знакомых. Гости, впервые прибывшие в отель, формируют клиентскую базу, с которой тоже следует работать: поддерживать контакт после их выезда, сообщать о программах лояльности, планируемых акциях. Качественная работа гостиниц на одной территории достигается во многом посредством эффективного сотрудничества владельцев. В случае когда отельеры придерживаются единой политики ценообразования, выигрывают все. Поэтому стоимость должна формироваться в зависимости от сезона или событийной повестки территории. Инна Пехова и Валерий Афанасьев посетили норильские гостиницы, оценили качество предоставляемых услуг и заполняемость номеров, проконсультировали управляющих относительно возможностей развития. Эксперты рассказали, что первые изменения в работе отелей, при условии, что собственники воспользуются полученными знаниями, будут видны уже через полтора года. Фото Алены Ивановой

Просмотров:134 АРН вновь стало образовательной площадкой. На этот раз внешние эксперты – Инна Пехова и Валерий Афанасьев, вице-президент и операционный директор Национального туристического союза, – рассказали норильским предпринимателям в области гостиничного бизнеса, как привлечь постояльцев и оставить приятные впечатление об отдыхе, делится пресс-служба Агентства.Эксперты считают: у Норильска большой потенциал в части развития туризма и гостиничного бизнеса. Туроператоры прогнозируют повышение спроса на 30% в сравнении с прошлым годом. При этом важно понимать, что прибывающие на Таймыр гости - это люди с большим туристическим опытом и соответствующими ожиданиями относительно сервиса. Первое, над чем необходимо работать уже действующим или будущим отельерам, - повышение качества предоставления услуг. Одна из рекомендаций экспертов – введение в гостиницах уровня 4-5 звёзд должности консьержа. Такой человек, считают Инна Пехова и Валерий Афанасьев, поможет постояльцам ориентироваться в городе, посетить те места, которые понравятся гостям. Уровень сервиса напрямую зависит от квалификации персонала. Поэтому владельцам отелей следует организовывать для сотрудников образовательные тренинги и программы повышения квалификации.Специалисты отметили, что Норильск уже сегодня нуждается в увеличении номерного фонда. По мере развития и продвижения турпродуктов потребность, скорее всего, возрастёт. Сегодня в нашем городе работают три гостиницы, общий фонд которых составляет 322 номера. Ещё 98 мест может предоставить хостел. Ведётся строительство трёх отелей. После их открытия появится ещё 260 номеров различной категории.Эксперты подчеркнули: несмотря на то что основные впечатления туристов складываются из эмоций от увиденного, гостиничный сервис обязан предоставлять современный пакет услуг. В том числе – доступный wi-fi, персональный сервис и гостевые приложения для смартфонов.Повышению доходности отелей будет способствовать расширение услуг: выездное обслуживание, мини-маркет на ресепшн, продажа пакетных предложений. Снизить затраты отелям и гостиницам поможет переход на аутсорс, например, персонала, оказывающего прачечные и транспортные услуги.Говорили на семинаре и о продвижении. Одним из эффективных способов по-прежнему остаётся сайт. Не отвечающие современным требованиям информационные ресурсы не только не привлекут гостей, они способны принести убытки. Ещё один инструмент, который часто недооценивают владельцы гостиниц, - рекомендательный маркетинг. Практика показывает, что среди новых постояльцев немало тех, кто выбрал отель, основываясь на отзывах своих друзей и знакомых. Гости, впервые прибывшие в отель, формируют клиентскую базу, с которой тоже следует работать: поддерживать контакт после их выезда, сообщать о программах лояльности, планируемых акциях.Качественная работа гостиниц на одной территории достигается во многом посредством эффективного сотрудничества владельцев. В случае когда отельеры придерживаются единой политики ценообразования, выигрывают все. Поэтому стоимость должна формироваться в зависимости от сезона или событийной повестки территории.Инна Пехова и Валерий Афанасьев посетили норильские гостиницы, оценили качество предоставляемых услуг и заполняемость номеров, проконсультировали управляющих относительно возможностей развития.Эксперты рассказали, что первые изменения в работе отелей, при условии, что собственники воспользуются полученными знаниями, будут видны уже через полтора года.Фото Алены Ивановой