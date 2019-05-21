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21 мая 2019, 11:30



Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии.

- Первоочередные задачи на ближайшие два года – создание информационного портала «Активный гражданин», который обеспечит цифровую платформу вовлечения граждан в решение актуальных вопросов городского развития, – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. – Также на базе построенного для проведения Универсиады главного операционного центра должен быть создан Центр управления регионом, а также продолжена работа по дальнейшему развитию информационных систем. Заместитель министра строительства края Елена Цитович рассказала о том, что главная задача на 2019 год – это сформировать региональный проект «Умные города Красноярского края». В первую очередь преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений ждёт города с численностью более 100 тысяч человек – Красноярск, Ачинск и Норильск. Кроме того, как сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края, в проекте будут участвовать города с развитой информационной инфраструктурой (Железногорск и Зеленогорск) и города с отобранными общественными территориями для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это 22 муниципальных образования, в том числе и Дудинка. Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» стартовал в прошлом году в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жильё и городская среда». Внедрение инновационных цифровых решений в городскую инфраструктуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию, повысить уровень безопасности и в итоге сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни граждан. Фото с сайта newslab.ru

Просмотров:147 В Красноярске в рамках межрегиональной конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология» состоялся круглый стол «Цифровизация городского пространства. Создание системы «Умный город». Открывая заседание, министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин отметил, что в регионе в связи с проведением Всемирной зимней Универсиады-2019 создана уникальная современная ИКТ-инфраструктура на сумму более 2 млрд рублей, элементы умного города уже интегрированы в различные сферы.- Первоочередные задачи на ближайшие два года – создание информационного портала «Активный гражданин», который обеспечит цифровую платформу вовлечения граждан в решение актуальных вопросов городского развития, – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. – Также на базе построенного для проведения Универсиады главного операционного центра должен быть создан Центр управления регионом, а также продолжена работа по дальнейшему развитию информационных систем.Заместитель министра строительства края Елена Цитович рассказала о том, что главная задача на 2019 год – это сформировать региональный проект «Умные города Красноярского края». В первую очередь преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений ждёт города с численностью более 100 тысяч человек – Красноярск, Ачинск и Норильск. Кроме того, как сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края, в проекте будут участвовать города с развитой информационной инфраструктурой (Железногорск и Зеленогорск) и города с отобранными общественными территориями для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это 22 муниципальных образования, в том числе и Дудинка.Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» стартовал в прошлом году в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жильё и городская среда». Внедрение инновационных цифровых решений в городскую инфраструктуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию, повысить уровень безопасности и в итоге сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни граждан.Фото с сайта newslab.ru