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21 мая 2019, 12:02



Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.

По словам Булгакова, подразделения ликвидации экологического ущерба действуют в рамках системы МТО с 2015 года. За это время они собрали на Новой Земле, островах Котельный и Врангеля и аэродроме «Алыкель» в Норильске 18,5 тысячи тонн металлолома, в основном - бочек из-под горючего, которые были брошены там в 1940-80-х годах, отметил генерал. На Большую землю вывезено 15,6 тысячи тонн. В этом году планируется убрать ещё четыре тонны металлолома. Представитель Минобороны подчеркнул, что из-за метеоусловий спецподразделения могут работать на местности только с июня по сентябрь. Булгаков назвал здравым расчётом решение возложить ответственность по очистке Арктики на МТО. Он отметил, что Министерство располагает возможностями, которых нет ни у одного ведомства. Фото ecologyrussia.com

Просмотров:122 За последние четыре года силами Министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома. В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн. Об этом в интервью АиФ.ru рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который возглавляет в ведомстве систему материально-технического обеспечения (МТО).По словам Булгакова, подразделения ликвидации экологического ущерба действуют в рамках системы МТО с 2015 года. За это время они собрали на Новой Земле, островах Котельный и Врангеля и аэродроме «Алыкель» в Норильске 18,5 тысячи тонн металлолома, в основном - бочек из-под горючего, которые были брошены там в 1940-80-х годах, отметил генерал. На Большую землю вывезено 15,6 тысячи тонн. В этом году планируется убрать ещё четыре тонны металлолома. Представитель Минобороны подчеркнул, что из-за метеоусловий спецподразделения могут работать на местности только с июня по сентябрь.Булгаков назвал здравым расчётом решение возложить ответственность по очистке Арктики на МТО. Он отметил, что Министерство располагает возможностями, которых нет ни у одного ведомства.Фото ecologyrussia.com