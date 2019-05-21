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21 мая 2019, 12:03



Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки.

По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела МКУ «Норильскавтодор», в эти выходные на проблемном участке автодороги было вскрыто дорожное полотно и проложены две металлические трубы метрового диаметра. Монтаж рабочие выполнили в сжатые сроки, удалось обойтись без полного закрытия дороги - транспорт мог передвигаться по одной из свободных полос. Стоимость работ по обустройству временного водопропускного сооружения составила 1,7 миллиона рублей. Уже сегодня ведутся работы по созданию проектно-сметной документации на монтаж стационарного водопропускного сооружения - после всех необходимых инженерных изысканий и прохождения государственной экспертизы капитальная труба будет обустроена. Фото Ирины Яринской

Просмотров:129 Напомним, 200 метров автодороги Норильск-Алыкель планировалось перекрыть в ночь с 18 на 19 мая. На 32-м километре автотрассы велись работы по монтажу временной водопропускной трубы. Необходимость в этом возникла в прошлом году, когда после резкого потепления произошёл перелив талых вод через проезжую часть. Для того чтобы сейчас предотвратить подобное ЧП, дорожные рабочие предприняли профилактические меры.По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела МКУ «Норильскавтодор», в эти выходные на проблемном участке автодороги было вскрыто дорожное полотно и проложены две металлические трубы метрового диаметра. Монтаж рабочие выполнили в сжатые сроки, удалось обойтись без полного закрытия дороги - транспорт мог передвигаться по одной из свободных полос.Стоимость работ по обустройству временного водопропускного сооружения составила 1,7 миллиона рублей.Уже сегодня ведутся работы по созданию проектно-сметной документации на монтаж стационарного водопропускного сооружения - после всех необходимых инженерных изысканий и прохождения государственной экспертизы капитальная труба будет обустроена.Фото Ирины Яринской