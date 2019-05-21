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21 мая 2019, 12:03

Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки.


Напомним, 200 метров автодороги Норильск-Алыкель планировалось перекрыть в ночь с 18 на 19 мая. На 32-м километре автотрассы велись работы по монтажу временной водопропускной трубы. Необходимость в этом возникла в прошлом году, когда после резкого потепления произошёл перелив талых вод через проезжую часть. Для того чтобы сейчас предотвратить подобное ЧП, дорожные рабочие предприняли профилактические меры.
По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела МКУ «Норильскавтодор», в эти выходные на проблемном участке автодороги было вскрыто дорожное полотно и проложены две металлические трубы метрового диаметра. Монтаж рабочие выполнили в сжатые сроки, удалось обойтись без полного закрытия дороги - транспорт мог передвигаться по одной из свободных полос.
Стоимость работ по обустройству временного водопропускного сооружения составила 1,7 миллиона рублей.
Уже сегодня ведутся работы по созданию проектно-сметной документации на монтаж стационарного водопропускного сооружения - после всех необходимых инженерных изысканий и прохождения государственной экспертизы капитальная труба будет обустроена.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 21 мая 2019 
12:03   Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки. 12:02   Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
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12:44   Норильским школьникам вручили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. 12:27   Театр абсурда «В ожидании Солнца» подготовил спецпрограмму к «Музейной ночи».
10:59   Норильским школьникам рассказали о работе поискового отряда «Чёрный тюльпан». 10:49   В дни проведения этапа мирового тура по кёрлингу в Дудинке развернутся уличные развлекательные площадки.
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 16 мая 2019 
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17:34   Енисейскому пароходству предстоит за лето перевезти более 600 тысяч тонн круглого леса, из которых 50 тысяч – по заказу «Норникеля». 16:37   Норильские депутаты обращаются в Заксобрание с просьбой смягчить на летний период «Закон о тишине».
16:36   В Правила землепользования и застройки города внесут изменения. 16:33   Средства, собранные норильскими домами на капремонт, должны тратиться на нашей же территории.
15:15   «Музей и город: новые аудитории и новые функции»: в Норильске состоится открытая лекция Эндрю Эрскина. 13:57   Кромка льда приближается к отметке в 1000 километров от Дудинки.
13:55   Дудинским браконьерам придётся заплатить восемь миллионов рублей за незаконно выловленных краснокнижных осетров. 11:48   Открыта запись на тематические смены «музейной продлёнки».
11:42   По прогнозам, на следующей неделе в Дудинке начнётся затопление причалов, а ледоход пройдёт с 1 по 5 июня. 11:04   Изменены тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте Норильска.
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 15 мая 2019 
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