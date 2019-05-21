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21 мая 2019, 15:37

В течение этого и следующего годов на модернизацию библиотек в Красноярском крае планируется потратить 50 миллионов рублей.


Деньги на модернизацию библиотек направляют в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». В сумму также заложены средства на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и поддержание сохранности фондов в уже модернизированных библиотеках — 4 миллиона рублей ежегодно.
Накануне в Красноярске состоялось заседание экспертного совета по рассмотрению концепций модернизации публичных библиотек края в 2020 году, в котором также участвовали представители министерства культуры, общественных организаций, науки, руководители библиотек, крупных издательств, главы городов и районов края. Прозвучали доклады о динамике работы модернизированных библиотек в предыдущие годы, выступили представители городов, которые получили субсидии из краевого бюджета на модернизацию в 2019 году. Руководители библиотек и городов края представили концепции модернизации библиотек для участия в конкурсе в 2020 году. От Норильска на экспертном совете выступили Наталья Коростелёва, заместитель главы города по социальной политике, Татьяна Кочеткова, директор ЦБС Норильска, и Марина Ларионова, заведующая библиотекой семейного чтения № 3. Они представили концепцию модернизации библиотеки на Котульского, 15, которая после модернизации получит имя директора первой библиотеки города – Константина Аптекмана.
Напомним, что краевой проект «Библиотеки будущего» реализуется в крае с 2015 года. Он направлен на переформатирование библиотечного пространства за счёт создания сети модернизированных публичных библиотек как центров интеллектуального досуга и общественной жизни. В рамках модернизации происходит обновление фондов, оснащение новым оборудованием, внедрение автоматизированной системы обслуживания читателей. В 2015-2018 годах в рамках проекта была модернизирована 21 библиотека. Объём финансирования проекта за эти годы составил 287,2 млн рублей. За три года число пользователей библиотек в крае увеличилось на 19,3%.
«Дело даже не в финансовых объёмах, не в том, что библиотеки серьёзно изменились визуально, — отметил Сергей Попов, первый заместитель председателя Законодательного собрания. — Важно, что они привлекают к себе внимание новым содержанием. Меняется не только пространство — по-новому сейчас устроена работа с сообществами, с читателями, с книгами, с новыми электронными системами, которые позволяют эффективнее управлять фондами, способствуют тому, чтобы читатели чаще пользовались библиотеками».
Фото Владимира Макушкина
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