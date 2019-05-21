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21 мая 2019, 16:18



В Дудинке всё готово к старту этапа мирового тура по кёрлингу Arctic Curling Cup.

«Лёд в дудинской арене «Таймыр» очень хорошего качества, по своим стандартам он не уступает лучшим мировым аналогам, - уверен Капралик, ученик выдающегося айсмейкера современности шотландца Марка Каллана, который готовил лёд для Универсиады в Красноярске. – Я работаю в Женеве, но много времени и сил посвящаю подготовке льда на различных мировых аренах, занят в этой области уже шесть лет. Как правило, айсмейкерами становятся люди старше 50 лет, мне же было интересно освоить это дело как можно раньше, для чего я долго и упорно учился». На помощь Капралику, который впервые посетил нашу страну, был вызван айсмейкер сборных команд России Денис Гальцов, не первый год готовящий дудинский лёд к международным состязаниям. По словам россиянина, имеющего 15-летний опыт работы в этой сфере, качество ледового покрытия очень сильно влияет на результаты команд, равно как и на зрелищность игр в целом. Именно поэтому подготовительной работе уделяется серьёзное внимание: привлечена большая команда, в которую помимо профессиональных айсмейкеров вошли и холодильщики, вентиляционщики, волонтёры, а также персонал самой ледовой арены - всего около 50 человек. «Существуют мировые стандарты, которых придерживаемся и мы. Если работу провести недобросовестно, то спортсмены попросту не смогут «читать» лёд. В этом году у нас небольшое новшество – изображения на льду нестандартные, они разбавлены местным колоритом, - делится Гальцов. - Самый ответственный этап начинается после того, как мы делаем подложку, то есть черновой лёд. Затем его забрызгают водой и постепенно начинают выравнивать специальной машиной. А перед самым открытием турнира комиссия, состоящая из судей, проводит замеры: они проверят длину дорожек, радиус. Толщина льда должна быть семь сантиметров. При этом для заливки площадки мы обычно используем очищенную фильтрованную воду, однако интересно, что сделав пробы дудинской воды, взятой из-под крана, мы пришли к выводу, что она чище московской». Говоря о самом турнире, Денис Гальцов подчёркивает, что уровень игр растёт: «В Дудинку приезжают сильнейшие команды мира, и я уверен, что для многих из спортсменов Arctic Curling Cup стал по-настоящему принципиальным и захватывающим событием. Поднять над головой кубок победителей на Таймыре – большая честь для любого кёрлингиста». Фото Марины Пешковой

Просмотров:306 Открытию турнира предшествовала огромная подготовительная работа - ещё с понедельника началась заливка ледовой площадки и её разметка. Для этого в Дудинку был приглашён один из лучших айсмейкеров в мире 27-летний словак Патрик Капралик, по собственному признанию являющийся самым молодым из всех профессиональных айсмейкеров. Кроме того, для подготовки турнира прибыла и команда специалистов московской компании «Шоу Тех Проект». С собой они привезли около 9 тонн осветительного и прочего оборудования.«Лёд в дудинской арене «Таймыр» очень хорошего качества, по своим стандартам он не уступает лучшим мировым аналогам, - уверен Капралик, ученик выдающегося айсмейкера современности шотландца Марка Каллана, который готовил лёд для Универсиады в Красноярске. – Я работаю в Женеве, но много времени и сил посвящаю подготовке льда на различных мировых аренах, занят в этой области уже шесть лет. Как правило, айсмейкерами становятся люди старше 50 лет, мне же было интересно освоить это дело как можно раньше, для чего я долго и упорно учился».На помощь Капралику, который впервые посетил нашу страну, был вызван айсмейкер сборных команд России Денис Гальцов, не первый год готовящий дудинский лёд к международным состязаниям. По словам россиянина, имеющего 15-летний опыт работы в этой сфере, качество ледового покрытия очень сильно влияет на результаты команд, равно как и на зрелищность игр в целом. Именно поэтому подготовительной работе уделяется серьёзное внимание: привлечена большая команда, в которую помимо профессиональных айсмейкеров вошли и холодильщики, вентиляционщики, волонтёры, а также персонал самой ледовой арены - всего около 50 человек.«Существуют мировые стандарты, которых придерживаемся и мы. Если работу провести недобросовестно, то спортсмены попросту не смогут «читать» лёд. В этом году у нас небольшое новшество – изображения на льду нестандартные, они разбавлены местным колоритом, - делится Гальцов. - Самый ответственный этап начинается после того, как мы делаем подложку, то есть черновой лёд. Затем его забрызгают водой и постепенно начинают выравнивать специальной машиной. А перед самым открытием турнира комиссия, состоящая из судей, проводит замеры: они проверят длину дорожек, радиус. Толщина льда должна быть семь сантиметров. При этом для заливки площадки мы обычно используем очищенную фильтрованную воду, однако интересно, что сделав пробы дудинской воды, взятой из-под крана, мы пришли к выводу, что она чище московской».Говоря о самом турнире, Денис Гальцов подчёркивает, что уровень игр растёт:«В Дудинку приезжают сильнейшие команды мира, и я уверен, что для многих из спортсменов Arctic Curling Cup стал по-настоящему принципиальным и захватывающим событием. Поднять над головой кубок победителей на Таймыре – большая честь для любого кёрлингиста».Фото Марины Пешковой