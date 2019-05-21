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21 мая 2019, 16:23



Кромка льда на Енисее, судя по снимкам со спутника, в 832 километрах от Дудинки.

Фото из архива ЗП

Просмотров:407 Сегодня граница ледового поля находится на семь километров выше поселка Канготово и в 48 километрах ниже Верхнеимбатска. Уровень воды в Дудинке составляет 580 см, в Потапово – 202, поднявшись за сутки на 15 и 16 сантиметров соответственно. Год назад в этот же день кромка льда находилась в 701 километре от Дудинки, на 22 километра ниже поселка Верещагино.Фото из архива ЗП