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21 мая 2019, 17:10



В аппарате правительства края стажировку пройдут 130 студентов.

Напомним, отбор проходил в несколько этапов. Участвовать в конкурсе изъявили желание 1207 человек, но только 532 участника соответствовали критериям отбора и были допущены до первого конкурсного этапа – очного тестирования. Будущие стажёры ответили на 40 вопросов, которые были связаны со знанием основ государственной гражданской службы, истории и русского языка. После тестирования ребята прошли собеседование с организационным комитетом программы стажировок. На следующем этапе студенты принимали участие в деловой игре, состоящей из нескольких блоков. Основная тема игры касалась подготовки к празднованию 400-летия города Красноярска. Были использованы девять кейсов в области экологии, молодёжной политики и спорта, социальной политики, транспорта. Ребята разделились на команды по принципу «одна команда - одно министерство». Студенты прошли образовательную программу по основам государственной службы и системе государственного управления, поработали в группах по заданным кейсам и представили итоги групповой работы. Экспертами выступили преподаватели СибГУ им. Решетнева и КрасГМУ им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, представители органов государственной власти. Они конструктивно оценили проекты участников конкурса, некоторые из них могут быть реализованы в рамках предстоящих стажировок. Формат деловой игры позволяет не только оценить профессиональные компетенции, но и взглянуть на управленческий потенциал кандидатов. Благодаря нестандартным условиям эксперты выявили аналитические способности, лидерские качества участников, а также насколько быстро и эффективно каждый из них способен решить поставленную задачу. Сейчас конкурсанты проходят собеседования с наставниками, по итогам которых приступят к стажировкам в органах исполнительной власти края и подразделениях администрации губернатора края, аппарата правительства края. Фото krasnews.com

Просмотров:252 Завершился конкурсный отбор в программу стажировок. В результате из 532 кандидатов отобраны 130 студентов, которые будут стажироваться в органах исполнительной власти и администрации губернатора края, сообщается на официальном портале региона.Напомним, отбор проходил в несколько этапов. Участвовать в конкурсе изъявили желание 1207 человек, но только 532 участника соответствовали критериям отбора и были допущены до первого конкурсного этапа – очного тестирования. Будущие стажёры ответили на 40 вопросов, которые были связаны со знанием основ государственной гражданской службы, истории и русского языка.После тестирования ребята прошли собеседование с организационным комитетом программы стажировок.На следующем этапе студенты принимали участие в деловой игре, состоящей из нескольких блоков. Основная тема игры касалась подготовки к празднованию 400-летия города Красноярска. Были использованы девять кейсов в области экологии, молодёжной политики и спорта, социальной политики, транспорта. Ребята разделились на команды по принципу «одна команда - одно министерство». Студенты прошли образовательную программу по основам государственной службы и системе государственного управления, поработали в группах по заданным кейсам и представили итоги групповой работы.Экспертами выступили преподаватели СибГУ им. Решетнева и КрасГМУ им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, представители органов государственной власти. Они конструктивно оценили проекты участников конкурса, некоторые из них могут быть реализованы в рамках предстоящих стажировок.Формат деловой игры позволяет не только оценить профессиональные компетенции, но и взглянуть на управленческий потенциал кандидатов. Благодаря нестандартным условиям эксперты выявили аналитические способности, лидерские качества участников, а также насколько быстро и эффективно каждый из них способен решить поставленную задачу.Сейчас конкурсанты проходят собеседования с наставниками, по итогам которых приступят к стажировкам в органах исполнительной власти края и подразделениях администрации губернатора края, аппарата правительства края.Фото krasnews.com