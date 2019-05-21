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21 мая 2019, 17:25



«Перемена начинается с тебя». В Норильске прошла сессия нового образовательного проекта «Перемена».





В норильской «Перемене» участвуют чиновники от образования, ученики, педагоги и даже родители - все вместе они разрабатывают новые проекты и идеи, которые можно было бы применить для усовершенствования учебного процесса.В первой части программы педагоги говорили о психологически комфортной среде в классе: разбирали особенности подростковой коммуникации, буллинг, технологию работы с агрессией.



Во второй части «прокачали» свои проекты с точки зрения дизайн-мышления и в деловой игре под названием «Коллективный разум» за 1,5 часа рискнули организовать образовательное мероприятие.Школьники учились оценивать знания друг друга, составлять личный план развития, а ещё развивали креативность, лидерские качества и организаторские способности. Родители оба дня работы посвятили выстраиванию доверительных отношений с подростком.Кроме того, прошли открытые мероприятия для желающих. На игре-тренинге для родителей «Перспектива» папы и мамы учились помогать своему ребёнку ориентироваться в непростых жизненных ситуациях. Культовая игра «Что? Где? Когда?» в новом семейном формате для родителей и детей тоже оживила процесс.



Фото участников проекта

Просмотров:312 Напомним, данный проект компания «Норникель» запустила по заявке норильских учителей в феврале 2019 года, стартовала программа на форуме «Город - это мы!» - приезжие спикеры тогда делились опытом успешных школьных реформ в своих городах.В норильской «Перемене» участвуют чиновники от образования, ученики, педагоги и даже родители - все вместе они разрабатывают новые проекты и идеи, которые можно было бы применить для усовершенствования учебного процесса.В первой части программы педагоги говорили о психологически комфортной среде в классе: разбирали особенности подростковой коммуникации, буллинг, технологию работы с агрессией.Во второй части «прокачали» свои проекты с точки зрения дизайн-мышления и в деловой игре под названием «Коллективный разум» за 1,5 часа рискнули организовать образовательное мероприятие.Школьники учились оценивать знания друг друга, составлять личный план развития, а ещё развивали креативность, лидерские качества и организаторские способности. Родители оба дня работы посвятили выстраиванию доверительных отношений с подростком.Кроме того, прошли открытые мероприятия для желающих. На игре-тренинге для родителей «Перспектива» папы и мамы учились помогать своему ребёнку ориентироваться в непростых жизненных ситуациях. Культовая игра «Что? Где? Когда?» в новом семейном формате для родителей и детей тоже оживила процесс.Фото участников проекта