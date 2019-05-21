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21 мая 2019, 17:53



На сессии Норильского горсовета одобрено включение в программу приватизации на этот год бывшей гостинки на ул. Таймырской, 6.

Фото из архива ЗП

Просмотров:386 Городу предложен инвестпроект по реконструкции этого помещения в гостиницу. Как пояснил Александр Пестряков, председатель НГСД, инициатива принадлежит Заполярному филиалу «Норникеля»: «Здание будет реконструировано для проживания приезжих сотрудников. Муниципалитет с радостью принимает инвестиционные проекты, помогающие развитию нашей территории. Надеемся, помещение будет приватизировано, реконструировано, и в Талнахе появится новый качественный объект».Фото из архива ЗП