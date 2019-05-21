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21 мая 2019, 18:22



Норильчанин занял призовое место на престижном международном турнире по вольной борьбе.

Первые соревнования состоялись в сентябре 1996 года, в них принимали участие в основном начинающие спортсмены. На следующий год турнир получил статус международного - на него съехались борцы соседних стран. В 2004 году турнир вошёл в календарь международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA) и получил статус международного турнира класса А. В отличие от первых турниров с небольшим количеством участников и скромным призовым фондом соревнования последних лет стали крупнейшими и ожидаемыми событиями. В этом году за 5 миллионов рублей призового фонда боролись мужчины в 10 весовых категориях и женщины в 6 категориях. Соревнования проходили в течение трёх дней. Норильчанин, выпускник отделения спортивной борьбы спортшколы № 4, студент первого курса педагогического университета имени Астафьева Дмитрий Зайнидинов (в/к 79 кг), призёр Кубка России 2018 г. и чемпионата России среди студентов до финала уверенно прошёл спортсмена из Венгрии, выиграв со счётом 13:0, а также спортсмена из Бурятии. Здесь он одержал победу, уложив соперника на лопатки. В финале норильчанин встретился с более титулованным борцом, двукратным чемпионом Европы из Северной Осетии Радиком Валиевым. В равной борьбе он уступил со счётом 1:2. Шансы на победу были, в этот раз соперник оказался сильней, считают тренеры норильчанина. В итоге Дмитрий занял второе место. Александр Овчинников, тренер спортсмена, у которого Дмитрий занимался много лет в Норильске, надеется, что у воспитанника будет возможность реванша за поражение на турнире на чемпионате России, который пройдёт в июле в Сочи. Фото участников соревнований

Просмотров:262 XXIV международный турнир на призы главы Республики Бурятия в этом году получил название BAIKAL OPEN, приглашая весь мир присоединиться к делу сохранения озера Байкал. Турнир собрал несколько сотен сильнейших борцов из разных уголков мира. В этом году турнир обрёл новое имя и включил в себя как вольную борьбу среди мужчин, так и среди женщин. Более 200 сильнейших спортсменов, представляющих 13 стран, стали частью грандиозного события. На ковры физкультурно-спортивного комплекса вышли представители Доминиканы, Южной Кореи, Венгрии, Казахстана, Таджикистана, Украины, Белоруссии, Турции, Киргизии, Азербайджана, Китая, Монголии и России.Первые соревнования состоялись в сентябре 1996 года, в них принимали участие в основном начинающие спортсмены. На следующий год турнир получил статус международного - на него съехались борцы соседних стран. В 2004 году турнир вошёл в календарь международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA) и получил статус международного турнира класса А. В отличие от первых турниров с небольшим количеством участников и скромным призовым фондом соревнования последних лет стали крупнейшими и ожидаемыми событиями. В этом году за 5 миллионов рублей призового фонда боролись мужчины в 10 весовых категориях и женщины в 6 категориях. Соревнования проходили в течение трёх дней.Норильчанин, выпускник отделения спортивной борьбы спортшколы № 4, студент первого курса педагогического университета имени Астафьева Дмитрий Зайнидинов (в/к 79 кг), призёр Кубка России 2018 г. и чемпионата России среди студентов до финала уверенно прошёл спортсмена из Венгрии, выиграв со счётом 13:0, а также спортсмена из Бурятии. Здесь он одержал победу, уложив соперника на лопатки. В финале норильчанин встретился с более титулованным борцом, двукратным чемпионом Европы из Северной Осетии Радиком Валиевым. В равной борьбе он уступил со счётом 1:2. Шансы на победу были, в этот раз соперник оказался сильней, считают тренеры норильчанина. В итоге Дмитрий занял второе место. Александр Овчинников, тренер спортсмена, у которого Дмитрий занимался много лет в Норильске, надеется, что у воспитанника будет возможность реванша за поражение на турнире на чемпионате России, который пройдёт в июле в Сочи.Фото участников соревнований