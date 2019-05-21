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21 мая 2019, 18:24



Завтра мастер-план города будет представлен всем норильчанам – презентация состоится в 18.00 в НГИИ.

По словам Александра Холоднова, генерального директора «Урбаники», в мастер-плане выделено 11 приоритетных направлений градостроительной политики, в том числе: развитие жилой среды, общественных пространств, городской мобильности, формирование ландшафтного кода города, создание центра компетенций и другие. Есть идеи по событийной программе и активному вовлечению жителей в городские проекты. Среди задач, отражённых в мастер-плане с учётом мнения жителей города, - создание всесезонных дворовых комплексов с обязательным обустройством освещённых пешеходных связей. Предложена установка во дворах модульных площадок, которые включают постоянные и вариативные элементы в зависимости от предпочтений жителей. Также предусмотрено развитие всесезонных пешеходных путей, ведь, по мнению горожан, потребность в пеших прогулках существует во все времена года. В итоге все предложения мастер-плана разделены на три категории. В первую вошли традиционные городские проекты, которые могут быть модернизированы за счёт новых подходов и технологий и реализованы уже в этом году. Например, озеленение города. Второй блок объединил работы, требующие более серьёзной подготовки и дополнительного финансирования на местном уровне. В третий вошли проекты, которые возможно осуществить за счёт участия в федеральных программах и привлечения масштабного государственного финансирования. Они требуют глубокой проработки и взаимодействия на краевом и федеральном уровнях. Таким образом, отметил председатель депкорпуса Александр Пестряков, для реализации мастер-плана предполагается вливание как частных инвестиций, так и средств бюджетов всех уровней – федерального, в частности, в виде появления на территории нацпроектов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:410 На очередной сессии Норильского горсовета депутатам был презентован мастер-план города, разработанный Агентством развития Норильска и питерским институтом территориального планирования «Урбаника». Парламентарии план одобрили, впереди - публичное обсуждение документа. После презентации в зале Норильского государственного института этот документ будет опубликован на официальном сайте города и АРН, чтобы у норильчан была возможность включиться в его реализацию. А пока своё мнение о нём смогли высказать представители депкорпуса. В целом проект получил одобрение слушателей.По словам Александра Холоднова, генерального директора «Урбаники», в мастер-плане выделено 11 приоритетных направлений градостроительной политики, в том числе: развитие жилой среды, общественных пространств, городской мобильности, формирование ландшафтного кода города, создание центра компетенций и другие. Есть идеи по событийной программе и активному вовлечению жителей в городские проекты.Среди задач, отражённых в мастер-плане с учётом мнения жителей города, - создание всесезонных дворовых комплексов с обязательным обустройством освещённых пешеходных связей. Предложена установка во дворах модульных площадок, которые включают постоянные и вариативные элементы в зависимости от предпочтений жителей. Также предусмотрено развитие всесезонных пешеходных путей, ведь, по мнению горожан, потребность в пеших прогулках существует во все времена года.В итоге все предложения мастер-плана разделены на три категории. В первую вошли традиционные городские проекты, которые могут быть модернизированы за счёт новых подходов и технологий и реализованы уже в этом году. Например, озеленение города. Второй блок объединил работы, требующие более серьёзной подготовки и дополнительного финансирования на местном уровне. В третий вошли проекты, которые возможно осуществить за счёт участия в федеральных программах и привлечения масштабного государственного финансирования. Они требуют глубокой проработки и взаимодействия на краевом и федеральном уровнях.Таким образом, отметил председатель депкорпуса Александр Пестряков, для реализации мастер-плана предполагается вливание как частных инвестиций, так и средств бюджетов всех уровней – федерального, в частности, в виде появления на территории нацпроектов.Фото Владимира Макушкина