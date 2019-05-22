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22 мая 2019, 09:57



Норильские парламентарии согласовали изменения в Правила землепользования и застройки города.

Вопрос же определения зоны для организации снегоотвала в Кайеркане депутаты на прошлой неделе отправили на доработку, рекомендовав рассмотреть разные варианты территорий для складирования снега в зимний период. Дело в том, что изначально был предложен вариант в районе 21-го км автодороги Норильск-Алыкель, но он расположен слишком близко к жилой зоне города. Ожидается, что вопрос по Кайеркану будет рассмотрен на июньской сессии горсовета. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:426 Напомним, управлением по градостроительству и землепользованию администрации Норильска предложено выделить в Центральном районе спецзону, где в будущем планируется организовать снегоотвал. А в Талнахе вблизи улицы Рудной в границы зоны транспортной инфраструктуры включили зону природного ландшафта – для сохранения зелёных насаждений.Вопрос же определения зоны для организации снегоотвала в Кайеркане депутаты на прошлой неделе отправили на доработку, рекомендовав рассмотреть разные варианты территорий для складирования снега в зимний период. Дело в том, что изначально был предложен вариант в районе 21-го км автодороги Норильск-Алыкель, но он расположен слишком близко к жилой зоне города. Ожидается, что вопрос по Кайеркану будет рассмотрен на июньской сессии горсовета.Фото Владимира Макушкина