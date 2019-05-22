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22 мая 2019, 12:29



Семилетняя Олеся Сасова стала единственной норильчанкой, победившей в краевом конкурсе одарённых детей.

Фото предоставлено школой №28

Просмотров:290 Конкурс проходил в конце апреля. На него необходимо было предоставить копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений ребёнка, полученных в течение календарного года – с апреля 2018-го. По итогам конкурса было отобрано 162 школьника Красноярья, которые отправятся в Крым. Благодаря работе Марии Львовой, педагога начальных классов школы № 28, где учится девочка, в число победителей вошла и Олеся. С 18 июля по 7 августа она будет отдыхать в лагере «Кипарис».Фото предоставлено школой №28