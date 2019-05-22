Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 мая 2019, 12:30



МФК «Норильский никель» покинули четыре игрока.

«Мини-футбольный клуб «Норильский никель» благодарит спортсменов за сотрудничество и желает им успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте клуба. Также приводятся слова главного тренера никельщиков Евгения Куксевича. Специалист рассуждает об усилении состава в межсезонье: «Могу сказать, кто нам нужен - лидер в атакующей линии, кто мог бы обыгрывать и забивать. У нас есть небольшие проблемы с левоногими игроками атакующего плана. А ещё нам нужен игрок, который мог бы связать атаку с обороной. Примерно такой, как Родригиньо, умеющий сыграть в обороне, подстроиться в середине, отдать мяч в переднюю линию. Считаю, что в нашей команде не хватает именно такого человека, поэтому мы и ведём поиски в этой линии. По оборонительным позициям у нас всё понятно: есть Сергеев, Кутузов, Сучилин». Напомним, что в нынешнем сезоне «Норильский никель» занял пятое место в регулярном чемпионате, а в серии плей-офф уступил МФК «Тюмень» в четвертьфинале.

Просмотров:228 По итогам сезона из команды ушли Дмитрий Будин, Дмитрий Бондарев, Александр Фукин, а также Николай Канивец, в прошлом неоднократно становившийся лучшим бомбардиром клуба. Об этом сообщает пресс-служба заполярной команды.«Мини-футбольный клуб «Норильский никель» благодарит спортсменов за сотрудничество и желает им успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте клуба.Также приводятся слова главного тренера никельщиков Евгения Куксевича. Специалист рассуждает об усилении состава в межсезонье:«Могу сказать, кто нам нужен - лидер в атакующей линии, кто мог бы обыгрывать и забивать. У нас есть небольшие проблемы с левоногими игроками атакующего плана. А ещё нам нужен игрок, который мог бы связать атаку с обороной. Примерно такой, как Родригиньо, умеющий сыграть в обороне, подстроиться в середине, отдать мяч в переднюю линию. Считаю, что в нашей команде не хватает именно такого человека, поэтому мы и ведём поиски в этой линии. По оборонительным позициям у нас всё понятно: есть Сергеев, Кутузов, Сучилин».Напомним, что в нынешнем сезоне «Норильский никель» занял пятое место в регулярном чемпионате, а в серии плей-офф уступил МФК «Тюмень» в четвертьфинале.