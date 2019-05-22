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22 мая 2019, 13:27

Два норильских спектакля будут представлены в Геленджике на театральном фестивале «Кварталы искусств».


20 июня в Геленджике откроется Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств» - масштабный десятидневный форум искусств, впервые проводимый на черноморском курорте, посвящённый Году театра в России.
Программа фестиваля даёт возможность не просто погрузиться в театральную атмосферу, но и прикоснуться к разным видам искусств, увидеть необычные и экспериментальные театральные и художественные проекты.
Норильский Заполярный театр драмы представит на фестивале две работы режиссёра Анны Бабановой – «Гиперборея.Плато Путорана» и «Человек из Подольска».
Фестивальные мероприятия будут проходить на десятках площадок. Запланированы показы спектаклей, концерты, перформансы, выставки, специальная театральная образовательная программа для детей «Детский АртКвартал», молодёжный Артфорум, дающие возможность приобщиться к лучшим образцам искусства, с интересом провести время. Также в программе «Кварталов искусств» - программы по развитию международного сотрудничества в сфере культуры, образовательные мероприятия, ориентированные как на профессионалов и специалистов, так и на заинтересованную публику.
Гостями фестиваля станут, помимо норильчан, театры Магнитогорска, Кирова, Краснодарский театр кукол, Краснодарский молодёжный театр, Московский театр «Лаборатория театрального искусства Алексея Блохина», Московский ТЮЗ, театр Словении, Национальный театр Сербии, художники, искусствоведы и другие представители мира искусств.
Организаторы фестиваля надеются, что интересная и насыщенная программа и благодатная обстановка курортного города позволят «Кварталам искусств» стать одним из самых ярких и ожидаемых культурных событий Кубани.
Фото Владимира Макушкина
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