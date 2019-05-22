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22 мая 2019, 15:10



Меньше 20 часов осталось до открытия Арктического кубка по кёрлингу.

Завтра в шесть часов утра спортсмены прибудут в аэропорт «Норильск», а уже в 14.10 начнутся первые отборочные игры. Церемония открытия Арктического кубка состоится в пятницу, 24 мая, в 14.30. Напомним, в турнире примут участие сразу несколько призёров Олимпийских игр. На турнире сыграет команда двукратной чемпионки мира 2014 и 2016 годов, призёра Олимпийских игр Бинии Фельчер из Швейцарии. Ещё одна звёздная команда – шотландского скипа Ив Мёрхед, чемпионки мира и Европы, призёра Олимпийских игр в Сочи. Другие призёры Олимпийских игр – корейская команда Ким Ын Джон, ставшая второй в 2018 году в Пхёнчхане. Многократная чемпионка Финляндии Эстер Юхас, которая в прошлом году показала интересную игру в смешанных парах вместе с прославленным Маркку Уусипаавалниеми, на этот раз привезёт женскую команду. Для Эстер этот Arctic Cup будет уже третьим, она выступала и в 2017 году. Имеет опыт выступлений в Дудинке и шведка Изабелла Врано, в 2017 году она играла в команде Маргареты Сигфридссон. В этом году Врано уже отличилась в России, выиграв со своей командой женский турнир на Универсиаде в Красноярске. Канада в этот раз будет представлена командой Керри Эйнарсон, призёром чемпионата и Кубка Канады. Россия будет представлена сразу четырьмя командами: титулованная команда Анны Сидоровой, многократного призёра чемпионатов мира, чемпионки Европы; команда Алины Ковалёвой, которая была призёром чемпионата мира в команде Анны Сидоровой; чемпионки мира среди юниоров 2019 года скипа Влады Румянцевой, а также женская сборная Красноярского края. Фото с официального портала Arctic Cup

Просмотров:187 Завтра в Дудинке на ледовой арене «Таймыр» стартует третий Арктический кубок по кёрлингу (Arctic Curling Cup), который входит в самую престижную мировую серию World Curling Tour. Турнир продлится в течение трёх дней, до 26 мая.Завтра в шесть часов утра спортсмены прибудут в аэропорт «Норильск», а уже в 14.10 начнутся первые отборочные игры. Церемония открытия Арктического кубка состоится в пятницу, 24 мая, в 14.30.Напомним, в турнире примут участие сразу несколько призёров Олимпийских игр. На турнире сыграет команда двукратной чемпионки мира 2014 и 2016 годов, призёра Олимпийских игр Бинии Фельчер из Швейцарии. Ещё одна звёздная команда – шотландского скипа Ив Мёрхед, чемпионки мира и Европы, призёра Олимпийских игр в Сочи. Другие призёры Олимпийских игр – корейская команда Ким Ын Джон, ставшая второй в 2018 году в Пхёнчхане.Многократная чемпионка Финляндии Эстер Юхас, которая в прошлом году показала интересную игру в смешанных парах вместе с прославленным Маркку Уусипаавалниеми, на этот раз привезёт женскую команду. Для Эстер этот Arctic Cup будет уже третьим, она выступала и в 2017 году.Имеет опыт выступлений в Дудинке и шведка Изабелла Врано, в 2017 году она играла в команде Маргареты Сигфридссон. В этом году Врано уже отличилась в России, выиграв со своей командой женский турнир на Универсиаде в Красноярске.Канада в этот раз будет представлена командой Керри Эйнарсон, призёром чемпионата и Кубка Канады.Россия будет представлена сразу четырьмя командами: титулованная команда Анны Сидоровой, многократного призёра чемпионатов мира, чемпионки Европы; команда Алины Ковалёвой, которая была призёром чемпионата мира в команде Анны Сидоровой; чемпионки мира среди юниоров 2019 года скипа Влады Румянцевой, а также женская сборная Красноярского края.Фото с официального портала Arctic Cup