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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:43 В Дудинке открылась выставка «Ангелы, к которым можно прикоснуться». Теперь живопись можно не только видеть, но и чувствовать руками.
17:25 На 83-м году жизни ушел историк и летописец Михаил Важнов.
17:05 Законопроект об «общем котле» регионального фонда капитальных ремонтов отправлен на доработку.
16:48 Таймырцы привезли награды с международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2019».
16:06 Норильчане могут войти в кадровый резерв инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
16:00 Три северные территории объединяются в один туристический кластер.
15:16 На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты Заксобрания края признали неэффективной работу регионального фонда капитальных ремонтов.
15:10 Меньше 20 часов осталось до открытия Арктического кубка по кёрлингу.
13:27 Два норильских спектакля будут представлены в Геленджике на театральном фестивале «Кварталы искусств».
12:30 МФК «Норильский никель» покинули четыре игрока.
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