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22 мая 2019, 15:16



На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты Заксобрания края признали неэффективной работу регионального фонда капитальных ремонтов.

«Боюсь, что то же самое может произойти и в нынешнем году, — поделился своими опасениями председатель комитета. —Неэффективность фонда в том, что при огромном количестве денег, собранных с жителей края, домов ремонтируется до обидного мало. Не выполняется даже тот план, который был принят самим фондом и согласован с органами местного самоуправления. Жители ждут, но не получают своевременного ремонта. Хотя с моей точки зрения с приходом нового руководителя у фонда появились некоторая тенденция к обновлению и качественным изменениям. И в 2016, и в 2017 годах мы видели некачественное выполнение работ. Об этом знают все, кто когда-либо сталкивался с ремонтом крыш, особенно - жители верхних этажей. Низкое качество, на мой взгляд, связано с тем, что в крае была разрушена и до сих пор заново не создана система подготовки кадров, система предприятий, которые способны этот ремонт выполнять. Не сформирована отрасль экономики, которая называется «капитальный ремонт многоквартирных домов». Она только начинает формироваться, появляются предприятия, которые устойчиво работают в этой сфере и могут обеспечивать качество. И это, возможно, залог будущих изменений системы». С отчетом о работе регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов за 2018 год выступил новый генеральный директор Олег Смирнов. В своём докладе он сообщил, что в региональную программу капремонта в момент его создания было включено 14 478 многоквартирных домов, на 8 января этого года их число уменьшилось до 14 172. Одной из основных функций, возложенных на регионального оператора, является аккумулирование взносов на капремонт. В течение 2018 года было собрано чуть больше трёх миллиардов рублей. Уровень сбора за 2018 год составил 88,5%. Фонд обрабатывает без малого 800 000 лицевых счетов. Постепенно происходит сокращение их количества — это связано с тем, что собственники меняют способ формирования фонда и переходят с общего счёта регионального оператора на спецсчета. Уровень собираемости взносов варьируется в последние два года с 83% до 92%. В целом по краю выполнение плана капремонта в 2018 году составило 52%. При этом в ряде городов края (Норильск, Зеленогорск, Железногорск) наблюдается ещё большее отставание от средней цифры. Во время обсуждения доклада депутаты адресовали многочисленные вопросы, критические высказывания и предложения не только руководителю фонда, но и Евгению Афанасьеву, министру промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Павел Семизоров, например, обратил внимание на отставание от плана капремонта в Норильске и предложил открыть ещё один аналогичный фонд в северном городе, у которого накоплен огромный опыт капитального ремонта домов в особых условиях вечной мерзлоты и при сложностях северного завоза. Заместитель председателя комитета Елена Пензина поинтересовалась, вносятся ли организации, некачественно выполняющие капремонт, в соответствующий перечень недобросовестных поставщиков услуг. Олег Смирнов пояснил, что такой список из десятка организаций есть, после расторжения договора с подрядчиком документы передаются в антимонопольную службу. Егор Бондаренко рекомендовал фонду самому возмещать ущерб, причинённый недобросовестными строителями жильцам, например, при ремонте кровли, а затем уже взыскивать эти средства с подрядчика. Юрий Ефимов критиковал фонд за то, что тот уже несколько лет размещается на арендованных площадях, расходуя бюджетные средства. В то же время в регионе сдают около 60 тысяч квадратных метров краевой собственности. Он посоветовал руководителю оптимизировать затраты на размещение фонда. Народные избранники приняли к сведению информацию, прозвучавшую в отчёте. В решение комитета войдут и предложения депутатов. В частности, губернатору рекомендовано рассмотреть вопрос о персональной ответственности глав муниципальных образований, в которых существенно сорваны сроки капитального ремонта МКД. Фото с официального сайта Законодательного собрания Красноярского края

Просмотров:196 До начала рабочей встречи вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш провел брифинг для журналистов. Он пояснил, что профильный комитет ежегодно заслушивает отчёт фонда капитального ремонта о деятельности за предыдущий год. И в 2017, и в 2018 годах парламентарии признали деятельность фонда неэффективной.«Боюсь, что то же самое может произойти и в нынешнем году, — поделился своими опасениями председатель комитета. —Неэффективность фонда в том, что при огромном количестве денег, собранных с жителей края, домов ремонтируется до обидного мало. Не выполняется даже тот план, который был принят самим фондом и согласован с органами местного самоуправления. Жители ждут, но не получают своевременного ремонта. Хотя с моей точки зрения с приходом нового руководителя у фонда появились некоторая тенденция к обновлению и качественным изменениям.И в 2016, и в 2017 годах мы видели некачественное выполнение работ. Об этом знают все, кто когда-либо сталкивался с ремонтом крыш, особенно - жители верхних этажей. Низкое качество, на мой взгляд, связано с тем, что в крае была разрушена и до сих пор заново не создана система подготовки кадров, система предприятий, которые способны этот ремонт выполнять. Не сформирована отрасль экономики, которая называется «капитальный ремонт многоквартирных домов». Она только начинает формироваться, появляются предприятия, которые устойчиво работают в этой сфере и могут обеспечивать качество. И это, возможно, залог будущих изменений системы».С отчетом о работе регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов за 2018 год выступил новый генеральный директор Олег Смирнов.В своём докладе он сообщил, что в региональную программу капремонта в момент его создания было включено 14 478 многоквартирных домов, на 8 января этого года их число уменьшилось до 14 172. Одной из основных функций, возложенных на регионального оператора, является аккумулирование взносов на капремонт. В течение 2018 года было собрано чуть больше трёх миллиардов рублей. Уровень сбора за 2018 год составил 88,5%. Фонд обрабатывает без малого 800 000 лицевых счетов. Постепенно происходит сокращение их количества — это связано с тем, что собственники меняют способ формирования фонда и переходят с общего счёта регионального оператора на спецсчета.Уровень собираемости взносов варьируется в последние два года с 83% до 92%.В целом по краю выполнение плана капремонта в 2018 году составило 52%. При этом в ряде городов края (Норильск, Зеленогорск, Железногорск) наблюдается ещё большее отставание от средней цифры.Во время обсуждения доклада депутаты адресовали многочисленные вопросы, критические высказывания и предложения не только руководителю фонда, но и Евгению Афанасьеву, министру промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.Павел Семизоров, например, обратил внимание на отставание от плана капремонта в Норильске и предложил открыть ещё один аналогичный фонд в северном городе, у которого накоплен огромный опыт капитального ремонта домов в особых условиях вечной мерзлоты и при сложностях северного завоза.Заместитель председателя комитета Елена Пензина поинтересовалась, вносятся ли организации, некачественно выполняющие капремонт, в соответствующий перечень недобросовестных поставщиков услуг. Олег Смирнов пояснил, что такой список из десятка организаций есть, после расторжения договора с подрядчиком документы передаются в антимонопольную службу.Егор Бондаренко рекомендовал фонду самому возмещать ущерб, причинённый недобросовестными строителями жильцам, например, при ремонте кровли, а затем уже взыскивать эти средства с подрядчика.Юрий Ефимов критиковал фонд за то, что тот уже несколько лет размещается на арендованных площадях, расходуя бюджетные средства. В то же время в регионе сдают около 60 тысяч квадратных метров краевой собственности. Он посоветовал руководителю оптимизировать затраты на размещение фонда.Народные избранники приняли к сведению информацию, прозвучавшую в отчёте. В решение комитета войдут и предложения депутатов. В частности, губернатору рекомендовано рассмотреть вопрос о персональной ответственности глав муниципальных образований, в которых существенно сорваны сроки капитального ремонта МКД.Фото с официального сайта Законодательного собрания Красноярского края