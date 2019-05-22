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22 мая 2019, 16:00



Три северные территории объединяются в один туристический кластер.

В течение недели, с 13 по 20 мая, бренд-стратег Наталья Рыбальченко, арт-директор Игорь Маковский и социолог Мария Королёва проводили исследования территорий в Норильске и Дудинке: общались с представителями «Норникеля», чиновниками, общественниками, архитекторами, предпринимателями, студентами и краеведами, чтобы понять, что для них большой Таймыр, в чём они видят его потенциал. В выходные гости посетили главные достопримечательности Таймыра – озеро Лама и плато Путорана. В ближайшее время экспертам предстоит подготовить несколько вариантов бренд-стратегии туркластера «Арктический». Впоследствии на основе одной из них будет разработан брендбук. Итоги работы «АСмысл» презентует в ноябре. Проект туристско-рекреационного кластера «Арктический» разработан Агентством развития Норильска, администрацией города и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Он подразумевает объединение нескольких туристических направлений большого Таймыра: круизный, событийный, экологический, этнографический, культурно-познавательный и промышленный. Туркластер включает реализацию нескольких инвестиционных проектов, среди которых: модернизация дорог и причалов на реках Норильской и Дудинке, строительство гостиниц, создание этнодеревни в Дудинке. Основная задача брендирования трёх территорий в составе кластера – их объединение. Анализ интернет-запросов показывает, что для многих потенциальных туристов Таймыр, Норильск и плато Путорана – это самостоятельные, не связанные между собой географические точки. Бренд позволит «подружить» территории и сделать их продвижение более эффективным. Ещё одна цель - привлечение инвесторов для модернизации инфраструктуры и, как следствие, повышение качества предоставляемых услуг. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:234 Созданием бренда туристско-рекреационного кластера «Арктический» в партнёрстве с Агентством развития Норильска занимается компания «АСмысл». Туркластер включает три территории: Норильск, Дудинку и плато Путорана.В течение недели, с 13 по 20 мая, бренд-стратег Наталья Рыбальченко, арт-директор Игорь Маковский и социолог Мария Королёва проводили исследования территорий в Норильске и Дудинке: общались с представителями «Норникеля», чиновниками, общественниками, архитекторами, предпринимателями, студентами и краеведами, чтобы понять, что для них большой Таймыр, в чём они видят его потенциал. В выходные гости посетили главные достопримечательности Таймыра – озеро Лама и плато Путорана.В ближайшее время экспертам предстоит подготовить несколько вариантов бренд-стратегии туркластера «Арктический». Впоследствии на основе одной из них будет разработан брендбук. Итоги работы «АСмысл» презентует в ноябре.Проект туристско-рекреационного кластера «Арктический» разработан Агентством развития Норильска, администрацией города и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Он подразумевает объединение нескольких туристических направлений большого Таймыра: круизный, событийный, экологический, этнографический, культурно-познавательный и промышленный. Туркластер включает реализацию нескольких инвестиционных проектов, среди которых: модернизация дорог и причалов на реках Норильской и Дудинке, строительство гостиниц, создание этнодеревни в Дудинке.Основная задача брендирования трёх территорий в составе кластера – их объединение. Анализ интернет-запросов показывает, что для многих потенциальных туристов Таймыр, Норильск и плато Путорана – это самостоятельные, не связанные между собой географические точки. Бренд позволит «подружить» территории и сделать их продвижение более эффективным. Ещё одна цель - привлечение инвесторов для модернизации инфраструктуры и, как следствие, повышение качества предоставляемых услуг.Фото Владимира Макушкина