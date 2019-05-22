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22 мая 2019, 16:06



Норильчане могут войти в кадровый резерв инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

По итогам полуфинала каждый участник получит карту компетенций и личный рейтинг. Войдут ли норильчане в число финалистов, станет известно в начале следующей надели. Заключительный же этап конкурса пройдёт 30 мая в Красноярске. Добавим, в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» планируется создать более 70 тысяч новых рабочих мест. Чтобы сформировать кадровый резерв, найти управленцев и квалифицированных специалистов корпорация развития Енисейской Сибири организовала среди жителей Красноярского края, Хакасии и Тывы в возрасте от 21 до 50 лет конкурс «Лидеры Енисейской Сибири». Он состоит из нескольких этапов, в ходе которых участники прошли заочный отбор, тестирование на знания, способности и личные поведенческие особенности, рассказали о себе в видеорезюме, проверили свои компетенции в индивидуальных и групповых заданиях на очных этапах. Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в решении производственных кейсов. По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв из тысячи управленцев и высококвалифицированных специалистов. Фото 1line.info

Просмотров:292 В Норильске прошёл полуфинал межрегионального кадрового конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». В деловой игре приняли участие около десяти человек, в том числе Юлия Лосева и Евгений Тихонов – начальник и главный специалист отдела молодёжной политики управления по спорту администрации города, новый директор школы № 45 Алексей Стефанишин. Они выполнили индивидуальные задания, а затем работали в команде, решая разные ситуационные задачи. Среди экспертов игры был советник главы Норильска Максим Миронов.По итогам полуфинала каждый участник получит карту компетенций и личный рейтинг. Войдут ли норильчане в число финалистов, станет известно в начале следующей надели. Заключительный же этап конкурса пройдёт 30 мая в Красноярске.Добавим, в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» планируется создать более 70 тысяч новых рабочих мест. Чтобы сформировать кадровый резерв, найти управленцев и квалифицированных специалистов корпорация развития Енисейской Сибири организовала среди жителей Красноярского края, Хакасии и Тывы в возрасте от 21 до 50 лет конкурс «Лидеры Енисейской Сибири». Он состоит из нескольких этапов, в ходе которых участники прошли заочный отбор, тестирование на знания, способности и личные поведенческие особенности, рассказали о себе в видеорезюме, проверили свои компетенции в индивидуальных и групповых заданиях на очных этапах. Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в решении производственных кейсов.По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв из тысячи управленцев и высококвалифицированных специалистов.Фото 1line.info